Em infográfico, veja como ocorreu acidente de avião que deixou quatro mortos em Capão da Canoa

O acidente aéreo que deixou quatro pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (3), em Capão da Canoa, no Litoral Norte, ocorreu logo depois de o monomotor da fabricante Piper ter deixado a pista do aeroclube do município.

Uma das hipóteses para o desastre é que o piloto não tenha conseguido atingir a velocidade necessária para decolar com segurança. Em vez de partir da cabeceira oposta da pista, a aeronave iniciou o procedimento de decolagem de uma posição intermediária com quatro dos seis assentos disponíveis ocupados. Como resultado, teve menos tempo e espaço para ganhar os céus e caiu sobre um restaurante que estava fechado.

Veja, no infográfico abaixo, como ocorreu o desastre de acordo com informações preliminares.

O avião decolou de Itápolis, município localizado 460 quilômetros a noroeste de São Paulo. Antes de chegar a Capão da Canoa, a aeronave fez escala para abastecer em Forquilhinha, cidade catarinense próxima a Criciúma.

Já na pista de Capão da Canoa, o avião iniciou a decolagem do ponto junto à taxiway. O veículo, que teria deixado de usar cerca de 200 metros da pista, levantou voo, mas não conseguiu ganhar altitude.

O avião caiu sobre um restaurante após bater na fiação de energia.