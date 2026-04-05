Em cerimônia restrita, casal morto em queda de avião é velado em Capão da Canoa

Cerimônia foi restrita a amigos, familiares e funcionários. MATEUS BRUXEL / Agencia RBS

O velório do casal Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani ocorreu na manhã deste domingo (5) nos fundos do Shopping 2000, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Os empresários morreram na sexta-feira (3) na queda de um avião que avaliavam para comprar. O enterro ocorrerá na segunda-feira (6), no Cemitério Municipal de Ibitinga, em São Paulo.

O velório teve grande movimentação desde o começo desta manhã. A rua de acesso ao local foi bloqueada para trânsito e a cerimônia foi restrita a amigos, familiares e funcionários. Segundo o prefeito da cidade, Valdomiro de Matos Novaski, a família pediu para que a homenagem fosse reservada.

O chefe da Polícia Civil, delegado Heraldo Guerreiro, esteve presente no velório dos amigos:

— Eram amigos, queridos, tinham uma alegria contagiante. Conheci o Luizão quando assumi como delegado de Capão da Canoa, em 1995. Ele progrediu, tinha vários negócios.

Às 10h30min, carros funerários chegavam ao local para a retirada dos caixões. Por volta de 11h15, foi possível ouvir uma longa salva de palmas.

Também foram vítimas do acidente aéreo o sócio da empresa de aviação a que pertencia a aeronave, Renan Saes, e o piloto Nelio Maria Batista Pessanha. Saes será sepultado no Cemitério e Velório Municipal de Itápolis, município de São Paulo, às 13h30min deste domingo. A homenagem de despedida ao piloto Nelio Pessanha ocorreu ainda na noite do sábado (4), no Hangar 4 do Aeroclube Peluzzi Aviation, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani formavam um casal conhecido no interior de São Paulo pela atuação no setor de eventos. Eles estavam à frente da tradicional Feira de Ibitinga, voltada principalmente aos segmentos de vestuário, cama, mesa e banho, reunindo expositores de diferentes regiões do país.

Eles mantinham negócios em diferentes regiões do país, inclusive no Rio Grande do Sul. Conforme um colega de trabalho, o casal morava em Capão da Canoa, mas tinha um imóvel em Ibitinga.

De acordo com familiares, eles não tinham filhos juntos, mas formavam uma família com filhos de relacionamentos anteriores. Déborah era mãe de trigêmeos, e Luis tinha um filho de outro casamento, além de um neto.