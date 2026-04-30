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Eldorado do Sul e Canoas: veja como estão as obras de proteção nas cidades mais atingidas pela tragédia climática de 2024

Previsão do governo do Estado é de que o sistema que engloba a Região Metropolitana seja concluído até 2031. Para o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, aumentar a segurança envolve também treinar a sociedade para lidar com as mudanças climáticas

Gabriela Plentz

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Isadora Garcia

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