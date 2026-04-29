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Entrevista na Gaúcha
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Eduardo Leite diz que anteprojeto para obras de proteção de Eldorado do Sul será apresentado nesta semana

Governador do Estado confirmou que empresa concluiu o detalhamento de custos e intervenções; sistema prevê diques e casas de bombas

Paulo Rocha

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