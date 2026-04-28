É obrigatório ter a biometria cadastrada para votar nas eleições de 2026? Entenda

Embora não seja obrigatória para votar, a biometria é exigida para outras operações eleitorais. Porthus Junior / Agencia RBS

Com a proximidade das eleições de 2026, uma dúvida recorrente volta a surgir entre o eleitorado brasileiro: a falta do cadastro biométrico no título de eleitor pode impedir o exercício do voto? A resposta curta é não, mas há ressalvas importantes que podem afetar a situação do cidadão junto à Justiça Eleitoral.

O dia 6 de maio é a data limite para cadastrar a biometria antes das eleições. Após esse período, o cadastro eleitoral será fechado para a preparação do pleito.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem está com o título regular poderá votar normalmente no dia do pleito, mesmo sem a biometria cadastrada.

No caso dos cidadãos com o título regular, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral. No entanto, embora não seja obrigatória para votar, a biometria é exigida para outras operações eleitorais.

O que é biometria?

A biometria é o "registro das características físicas únicas de cada pessoa", segundo o TSE, e é feita através da coleta das impressões digitais, fotografia digitalizada e assinatura eletrônica. Ela serve para garantir a segurança máxima do processo eleitoral.

Para que a biometria é obrigatória?

A obrigatoriedade da biometria se aplica a quem precisa de serviços como:

Emissão do título de eleitor pela primeira vez

Transferir o local de votação para outra cidade

Revisar dados pessoais (como mudança de nome ou estado civil)

Como saber se tenho a biometria cadastrada?

O cidadão pode saber se tem o cadastro biométrico no título de eleitor através do site do TSE, aplicativo e-Título ou conferindo o documento físico:

No site do TSE

Acesse o portal de Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Clique na opção "Consultas"

Vá em "Situação do título"

Informe seu CPF, nome próprio ou número do título

O sistema informará se há coleta de dados biométricos para o seu perfil

Aplicativo e-Título

Se ao abrir o e-Título (disponível para Android e iOS) a sua foto aparecer no documento digital, significa que sua biometria já está cadastrada e validada.

Título de eleitor físico

Verifique se no seu título impresso consta a inscrição "Identificação Biométrica" no canto superior direito.