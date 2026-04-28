É obrigatório ter a biometria cadastrada para votar nas eleições de 2026? Entenda

Com a proximidade das eleições de 2026, uma dúvida recorrente volta a surgir entre o eleitorado brasileiro: a falta do cadastro biométrico no título de eleitor pode impedir o exercício do voto? A resposta curta é não, mas há ressalvas importantes que podem afetar a situação do cidadão junto à Justiça Eleitoral.
O dia 6 de maio é a data limite para cadastrar a biometria antes das eleições. Após esse período, o cadastro eleitoral será fechado para a preparação do pleito.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem está com o título regular poderá votar normalmente no dia do pleito, mesmo sem a biometria cadastrada.
No caso dos cidadãos com o título regular, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral. No entanto, embora não seja obrigatória para votar, a biometria é exigida para outras operações eleitorais.
O que é biometria?
A biometria é o "registro das características físicas únicas de cada pessoa", segundo o TSE, e é feita através da coleta das impressões digitais, fotografia digitalizada e assinatura eletrônica. Ela serve para garantir a segurança máxima do processo eleitoral.
Para que a biometria é obrigatória?
A obrigatoriedade da biometria se aplica a quem precisa de serviços como:
- Emissão do título de eleitor pela primeira vez
- Transferir o local de votação para outra cidade
- Revisar dados pessoais (como mudança de nome ou estado civil)
Como saber se tenho a biometria cadastrada?
O cidadão pode saber se tem o cadastro biométrico no título de eleitor através do site do TSE, aplicativo e-Título ou conferindo o documento físico:
No site do TSE
- Acesse o portal de Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
- Clique na opção "Consultas"
- Vá em "Situação do título"
- Informe seu CPF, nome próprio ou número do título
- O sistema informará se há coleta de dados biométricos para o seu perfil
Aplicativo e-Título
Se ao abrir o e-Título (disponível para Android e iOS) a sua foto aparecer no documento digital, significa que sua biometria já está cadastrada e validada.
Título de eleitor físico
Verifique se no seu título impresso consta a inscrição "Identificação Biométrica" no canto superior direito.
*Produção: Laura Bender