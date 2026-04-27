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Dragagem de canais de hidrovias avança no entorno de Porto Alegre e em Rio Grande

Serviço em andamento remove o sedimento dos trechos de passagem de embarcações em 22 vias de navegação 

Carlos Rollsing

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