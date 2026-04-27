Dragagem de canais de hidrovias avança no entorno de Porto Alegre e em Rio Grande

Draga em operação no canal Rio das Balsas, na bacia do Guaíba. Marcos Jatahy / Portos RS

Serviços de dragagem de canais hidroviários estão em andamento no entorno de Porto Alegre, no Guaíba e nos rios Jacuí e Gravataí, e também no Porto de Rio Grande e Zona Sul. O trabalho foi contratado pela Portos RS e deve se estender até o final do ano. A dragagem remove areia, lodo e até lixo do fundo, garantindo o calado de 5,18 metros para a navegação de grande porte.

O trabalho da draga, que remove o sedimento do canal e o espalha dentro do mesmo corpo hídrico, em direção às bordas, causou reações de tripulantes de lanchas e outras embarcações menores que navegam no Guaíba e no Jacuí. Em vídeos encaminhados pelo WhatsApp, sugerem que a ação das dragas é negligente.

Professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH-UFRGS), Fernando Dornelles afirma que a dragagem de manutenção de hidrovia tem esse padrão internacional: tirar o sedimento do curso dos navios e depositar em pontos distantes, dentro do mesmo rio. Não há irregularidade e o serviço é regrado por licença ambiental.

Dornelles comenta que os desassoreamentos — aqueles em que o sedimento é retirado e levado a um aterro — são mais indicados para rebaixar o nível de rios pequenos e estreitos. No Guaíba, de 500 quilômetros quadrados, pensar proteção de enchente com base em desassoreamento é considerado inócuo por especialistas porque demandaria obras grandes e bilionárias para alcançar redução de nível de apenas centímetros.

Além disso, seria uma ação permanente de trabalho contra a natureza, já que os sedimentos não param de descer da bacia a cada chuva forte, destaca Dornelles.

No total, a Portos RS contratou a dragagem de 22 canais hidroviários, com investimento de R$ 691 milhões do Funrigs, fundo constituído para a reconstrução do Estado após a enchente de 2024. Os serviços foram divididos em sete lotes de execução, sendo que três deles já foram finalizados, três estão em andamento e um, que envolve trechos dos rios Gravataí e Sinos, ainda precisa ser contratado.

As dragagens ocorrem na bacia hidrográfica do Guaíba e na Zona Sul, incluindo a Lagoa dos Patos, o Canal São Gonçalo e o Porto de Rio Grande. A previsão da Portos RS é de retirar 20 milhões de metros cúbicos de sedimento dos 22 canais. A maior concentração é no Porto de Rio Grande, cuja dragagem está em execução, de onde se espera remover 16 milhões de metros cúbicos de sedimento.