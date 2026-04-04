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Curiosos, destroços e reconstrução: o dia após a queda de avião em Capão da Canoa

Monomotor caiu sobre restaurante que estava fechado. Acidente deixou quatro mortos

Anderson Aires

De Capão da Canoa

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