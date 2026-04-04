Curiosos, destroços e reconstrução: o dia após a queda de avião em Capão da Canoa

Pouco menos de 24 horas após um avião monomotor cair em plena área urbana de Capão da Canoa, no Litoral Norte, o local segue com as marcas do acidente aéreo, que deixou quatro mortos, entre tripulantes e passageiros, na última sexta-feira (3). Cheiro de querosene, lama, entulhos e vazamentos de água pintam a cena do cruzamento da Avenida Valdomiro Cândido dos Reis com a Rua Bom Jesus, na manhã deste sábado (4).

Por volta das 10h, curiosos seguiam passando pelo local. A maioria para e confere o amontoado de caliça que ocupa a área onde antes funcionava um restaurante, consumido pelo impacto e pelas chamas que vieram na sequência da colisão da aeronave.

Local do acidente virou ponto de visitação de curiosos em Capão da Canoa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Parte do local que circunda esse ponto de impacto segue isolada. A prefeitura aguarda a chegada de um engenheiro que vai avaliar as estruturas dos imóveis vizinhos ao antigo restaurante. Um desses imóveis é um prédio híbrido, de dois andares, que abriga pelo menos cinco apartamentos, uma loja e uma igreja. O lado do imóvel que dividia espaço com o restaurante foi danificado, com paredes carbonizadas, vidros quebrados e parte da sacada arrancada pelo espraiamento dos efeitos secundários da explosão.

Essa avaliação deverá ocorrer ainda na manhã deste sábado (4), segundo a Defesa Civil de Capão da Canoa. Enquanto esse trâmite não ocorre, os moradores estão autorizados apenas a visitar os imóveis para a retirada de pertences. Somente após a liberação por parte do engenheiro, poderão voltar em definitivo.

Equipes também atuam para instalação de postes, reconstrução da fiação elétrica e do sistema de abastecimento de água, danificados pela colisão.



