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Crise do petróleo amplia interesse pelo etanol; saiba quando vale a pena abastecer com o biocombustível

No Rio Grande do Sul, entraves históricos limitam essa alternativa. No entanto, especialistas enxergam oportunidade para impulsionar o setor

Anderson Aires

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