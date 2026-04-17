Criança morre após ser atingida por trave de futebol em escola no Paraná

Sofia Aparecida Iaciuk tinha três anos. Funerária São João / Facebook / Reprodução

Uma menina de três anos morreu após ser atingida por uma trave de futebol em uma escola particular de Prudentópolis, na região central do Paraná, na tarde de quinta-feira (16).

Conforme o Corpo dos Bombeiros, Sofia Aparecida Iaciuk participava de uma atividade recreativa na quadra descoberta da escola quando outras crianças se penduraram na trave, que acabou tombando sobre a menina, atingindo-a na cabeça. Segundo o g1, ela entrou em parada cardiorrespiratória e os socorristas passaram cerca de uma hora tentando reanimá-la, mas ela não resistiu.

Pelas redes sociais, a Escola Nosso Futuro lamentou a morte de Sofia. "Seguiremos em oração a Deus pelo consolo no coração de todos que perderam sua doce companhia. Você sempre será lembrada por nós! Nossos profundos e sinceros sentimentos a todos que sofrem esta perda".

Nota de pesar publicada pela Escola Nosso Futuro. Reprodução / Instagram

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná e o local do acidente passou por perícia.

A prefeitura de Prudentópolis também se manifestou sobre o ocorrido, afirmando que o colégio estava em condições regulares junto ao município. "O Município lamenta profundamente a perda precoce da menor Sofia em razão da fatalidade do acidente".

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) também se manifestou sobre o caso e lamentou a situação:

"Equipamentos esportivos, como traves de futebol e handebol, tabelas de basquete, postes de vôlei e estruturas similares, devem estar devidamente fixados por meio de sistemas adequados ao tipo de base, como chumbadores ou bases concretadas. Os equipamentos contratados pelo Estado atendem às normas da ABNT e os zeladores ou monitores são orientados a fazer inspeção visual rotineira dos equipamentos. A manutenção é realizada de forma rotineira para identificação de sinais aparentes de desgaste, corrosão, trincas, folgas, instabilidade ou qualquer outro indício de comprometimento estrutural".