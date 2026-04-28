Conversas Cruzadas: vereadores debatem a aprovação da primeira etapa do Plano Diretor

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe a vereadora de Porto Alegre (PT) Juliana de Souza e o vereador de Porto Alegre (MDB) Idenir Cecchim , para debater o Plano Diretor de POA aprovado na câmara e os pontos que ainda estão em disputa.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.