Conversas Cruzadas: sabatina de Jorge Messias e o rito de escolha de ministros do STF 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o advogado, professor universitário e mestre em Direito Artur Hauser Schmitz e o advogado, professor universitário e mestre em Direito Pedro Guilherme Müller Kurban, para debater a sabatina de Messias e o rito de escolha de ministros do STF.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.