Conversas Cruzadas: rejeição de Jorge Messias e pesquisa Quaest 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o cientista político e gestor na Estácio Porto Alegre, Marcos Quadros e o cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Benedito Tadeu César, para debater a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), os resultados da pesquisa Quaest e os desdobramentos no cenário político brasileiro.