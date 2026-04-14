Conversas Cruzadas: regulamentar aplicativos é solução ou problema?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o presidente do Sindimoto/RS (Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul), Valter Ferreira, o presidente da SATERGS (Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas no Rio Grande do Sul), Camilo Macedo, o diretor do Simtrapli-RS (Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul) e motorista há nove anos, Joelci Moraes e a advogada trabalhista empresarial, especialista em Relações de Trabalho e Plataformas Digitais Carla Wedy, para debater o PL dos aplicativos e os impactos da regulamentação.