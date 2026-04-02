Conversas Cruzadas: quais os avanços e os riscos em debate com a PL da Misoginia?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe a advogada e especialista em direito das mulheres Gabriela Souza e a advogada trabalhista da SCA Scalzilli Althaus Kerlen Costa , para debater o PL da Misoginia e os avanços e riscos envolvidos na proposta.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.