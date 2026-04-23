Conversas Cruzadas: produto menor com mesmo preço é ajuste ou abuso econômico?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o advogado e presidente do Movimento Edy Mussoi de Defesa do Consumidor Claudio Ferreira e o advogado, economista e professor de Direito da Unisinos Manoel Neubarth Trindade, para debater a prática de redução de produtos com manutenção de preços e se isso configura ajuste ou abuso econômico.