Conversas Cruzadas: o que muda no combate ao crime organizado com Lei Antifacção? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o sociólogo, professor da Escola de Direito da PUCRS e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Rodrigo Azevedo e o juiz de direito do TJRS e diretor da AJURIS, Luís Antônio, de Abreu Johnson, para debater a Lei Antifacção e as mudanças no combate ao crime organizado.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.