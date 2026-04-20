Conversas Cruzadas entrevista Sonia Guajajara, ex-ministra dos Povos Indígenas

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 20h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a deputada federal (PSOL-SP) e ex-ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, em uma entrevista alusiva ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, sobre a importância da diversidade cultural, da preservação das tradições e da luta pelos direitos dos povos indígenas no Brasil.