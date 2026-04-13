Conversas Cruzadas entrevista Priscila Cruz, presidente e cofundadora do Todos Pela Educação

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe a presidente e cofundadora da organização Todos Pela Educação Priscila Cruz , para uma entrevista sobre sua trajetória e uma análise sobre o novo Plano Nacional da Educação e o futuro da educação no Brasil.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.