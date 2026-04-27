Conversas Cruzadas entrevista Bresser-Pereira economista e ex-ministro da Fazenda

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe o economista e ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira , para uma entrevista sobre sua trajetória e avaliações sobre o cenário econômico.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.