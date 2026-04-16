Conversas Cruzadas: derrota de Orbán na Hungria e os impactos na extrema direita global

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o cientista político e gestor na Estácio Porto Alegre Marcos Quadros, o comunicador do Grupo RBS Rodrigo Lopes e o jornalista mestre em Relações Internacionais que mora na Hungria Vítor Berardo, para debater a queda de Orbán na Hungria e os impactos para a extrema direita global.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.