Conversas Cruzadas: delações premiadas deveriam ser limitadas?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe o advogado e professor de Direito Penal Andrei Zenkner Schmidt e o advogado criminalista Gustavo Nagelstein , para debater se delações premiadas deveriam ser limitadas, a partir do Caso Vorcaro.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.