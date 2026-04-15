Conversas Cruzadas: CPI do Crime Organizado e o pedido de indiciamento de ministros

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe o advogado e professor de Direito Penal Alexandre Wunderlich e a advogada e professora de Direito Constitucional Carolina Cyrillo , para debater a CPI do Crime Organizado e o pedido de indiciamento de ministros.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.