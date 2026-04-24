Conversas Cruzadas: como melhorar as estradas e acelerar o desenvolvimento no RS?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o colunista de GZH Jocimar Farina, o presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (FETRANSUL), Francisco Cardoso, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e PhD em Transportes Luiz Afonso dos Santos Senna e o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Clóvis Magalhães, para debater como melhorar as estradas e acelerar o desenvolvimento no RS.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.