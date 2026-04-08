Conversas Cruzadas: cessar-fogo frágil e crise no Estreito de Ormuz

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o professor e pesquisador de relações internacionais Ricardo Leães e o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE), Fabrício Avila , para debater a guerra Irã x EUA, o cessar-fogo frágil e a crise no Estreito de Ormuz.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.