Conselho Editorial do Grupo RBS anuncia nova formação 

O Conselho Editorial do Grupo RBS anunciou a renovação de parte de seus integrantes em reunião realizada nesta terça-feira (28). Fundado em 2022, o grupo, que atua para ajudar a qualificar a linha editorial da empresa, tem como premissa atualização recorrente e busca por diferentes pontos de vista, reforçando seu compromisso em contribuir para a relevância da prática jornalística.

Presidido pelo publisher e presidente do Conselho de Gestão, Nelson Sirotsky, o Conselho Editorial da RBS se reúne mensalmente, debatendo questões como grandes coberturas, impacto social, transparência, liberdade de expressão, ética, inovação, possibilidades do digital e transformações no consumo de mídia.

Os jornalistas Giane Guerra e Mateus Rodighero e os empresários Leonardo Fração e Luiz Osório Dumoncel foram oficializados como novos conselheiros. CEO da RBS, Patrícia Fraga passou a integrar o Conselho em janeiro.

Na renovação do grupo, deixam de fazer parte do Conselho Andressa Xavier, gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Gaúcha; Ellen Appel, gerente-executiva de Jornalismo da RBS TV; Rodrigo Müzell, gerente-executivo de Jornalismo Digital do Grupo RBS; e Raquel Recuero, professora e pesquisadora.

Semanalmente, o Conselho publica uma coluna em Zero Hora e GZH abordando temas conectados à comunicação e à sociedade gaúcha. Esses textos são posteriormente compilados em um livro — neste ano, será publicada a quarta edição. O grupo também promove ouvidorias que reúnem representantes de setores com ampla relevância para o desenvolvimento do Estado.

Conselho Editorial da RBS

Nelson Sirotsky — Publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS

— Publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS Anik Suzuki — Jornalista e CEO da ANK Reputation

— Jornalista e CEO da ANK Reputation Giane Guerra — Jornalista, colunista de GZH e Zero Hora, apresentadora da Gaúcha e comentarista da RBS TV

— Jornalista, colunista de GZH e Zero Hora, apresentadora da Gaúcha e comentarista da RBS TV José Galló — Empresário

— Empresário Leonardo Fração — Empresário e cofundador do Instituto Cultural Floresta

— Empresário e cofundador do Instituto Cultural Floresta Luiz Osório Dumoncel — Empresário e fundador da 3tentos

— Empresário e fundador da 3tentos Marcelo Rech — Jornalista e presidente da ANJ

— Jornalista e presidente da ANJ Marta Gleich — Diretora-executiva de Jornalismo do Grupo RBS

— Diretora-executiva de Jornalismo do Grupo RBS Mateus Rodighero — Jornalista e apresentador do Jornal do Almoço, da RBS TV, para as regiões Norte e Noroeste

— Jornalista e apresentador do Jornal do Almoço, da RBS TV, para as regiões Norte e Noroeste Patrícia Fraga — CEO da RBS

— CEO da RBS Pedro Dória — Jornalista e cofundador do Canal Meio

— Jornalista e cofundador do Canal Meio Tiago Cirqueira — Diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS

Novos integrantes

Giane Guerra. Andre Avila / Agência RBS

Giane Guerra

Graduada em Jornalismo e Direito, tem pós-graduações na área de economia, com foco em planejamento financeiro familiar e estratégia de negócios. Trabalha no Grupo RBS há 25 anos, onde iniciou como estagiária e construiu trajetória no jornalismo econômico. Colunista de economia em GZH e Zero Hora, comentarista da RBS TV e integrante da bancada do Gaúcha Atualidade, da Gaúcha.

Leonardo Fração. Arquivo Pessoal / Divulgação

Leonardo Fração

Graduado em Engenharia Civil pela UFRGS, é associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) desde 2003, onde foi presidente entre 2009 e 2010. Fundou a Nebraska Capital em 2009 e, em 2017, deu início ao Instituto Cultural Floresta, instituição sem fins lucrativos com foco em educação e segurança pública. Em 2022, foi intitulado cidadão honorário de Porto Alegre e, em 2024, recebeu a Medalha Mérito Farroupilha do Governo do Estado. Atualmente, participa societariamente e integra conselhos de empresas nas áreas de saúde, segurança, educação e finanças.

Luiz Osório Dumoncel. Velvet Fotografia / Divulgação

Luiz Osório Dumoncel

Graduado em Medicina Veterinária pela UFRGS, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e concluiu o programa Owner/President Management (OPM) da Harvard Business School em 2023. Produtor rural, em 1995 fundou, ao lado do pai e do irmão, a 3tentos, que atua na venda de insumos agrícolas e comercialização e industrialização de grãos no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Foi CEO da empresa entre 2019 e 2025 e, atualmente, é Executive Chairman e presidente do Conselho de Administração.

Mateus Rodighero. Arquivo Pessoal / Divulgação

Mateus Rodighero