Como será o futuro do trabalho e os desafios para liderança nas empresas do Brasil; assista

O Radar de Inovação recebe Daniela Diniz, diretora de Conteúdo e Relações Institucionais do Great Place to Work (GPTW), para uma conversa sobre as principais transformações no mundo do trabalho a partir dos dados mais recentes do relatório de tendências da organização. O episódio aborda desafios recorrentes da gestão de pessoas, como desenvolvimento de lideranças, comunicação interna, dificuldade para contratação e os impactos dos diferentes modelos de trabalho adotados pelas empresas brasileiras.

Ao longo da conversa, Daniela explica como o relatório, construído a partir de uma série histórica iniciada em 2018, permite identificar movimentos que vêm se consolidando no mercado de trabalho.

Entre os principais achados, estão a consolidação dos modelos presencial, híbrido e remoto no Brasil, a relação entre flexibilidade e indicadores como engajamento, rotatividade e preenchimento de vagas, além do aumento da dificuldade em encontrar profissionais qualificados por parte das empresas.

O episódio também aprofunda temas como a transformação do papel da liderança em um contexto de carreiras mais fluidas, múltiplas gerações convivendo nas organizações e a incorporação ainda desigual da inteligência artificial no dia a dia das empresas. A conversa destaca como confiança, comunicação e desenvolvimento de habilidades se tornaram fatores centrais para a sustentabilidade dos negócios, reforçando a relação direta entre liderança preparada, cultura organizacional e resultados no longo prazo.