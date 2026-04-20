Entenda como funciona o brinquedo que deixou 12 pessoas feridas em parque de diversões em Guaíba

A altura do brinquedo e a capacidade de ocupantes varia conforme o modelo da estrutura. O tamanho da torre no brinquedo do Parque Las Vegas não foi informado. No entanto, sabe-se que o acidente teria ocorrido a cerca de dois metros do solo, segundo a delegada Karoline Calegari, titular da DP de Guaíba. Já a capacidade do brinquedo seria para 20 pessoas.

A estrutura que leva os ocupantes ao topo também pode variar neste tipo de brinquedo, sendo em formato de gôndola ou apenas uma plataforma com bancos e cintos de seguranças especiais.

— Ele tem dois movimentos: um translacional, que vai pra cima e pra baixo, e ao mesmo tempo um movimento rotacional, que vai fazendo um giro onde as cadeirinhas se abrem. Após chegar numa determinada altura, ele entra em queda livre que acaba na parte inferior, sendo segurado pelo sistema de frenagem — explica o perito chefe da divisão de engenharia legal do IGP, Valmor Gomes de Oliveira.

Freios potentes fazem a contenção da estrutura na descida. Uma das hipóteses é de que cabos tenham se rompido.