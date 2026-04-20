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Entenda como funciona o brinquedo que deixou 12 pessoas feridas em parque de diversões em Guaíba

Nesta atração, uma estrutura leva os visitantes até o topo da torre, de onde descem alguns metros. A altura e a capacidade de ocupantes varia conforme o modelo do equipamento

Bruna Oliveira

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Rodrigo Celente

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