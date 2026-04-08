Com previsão El Niño neste ano, Corpo de Bombeiros do RS adquire novos veículos para salvamentos

Caminhões já chegaram ao CBMRS. CBMRS / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) está intensificando ações estratégicas para enfrentar os possíveis impactos do El Niño no Estado. Há previsão da formação do fenômeno – que traz grande volume de chuvas –, principalmente no segundo semestre deste ano.

Além da qualificação das equipes, está prevista a aquisição de veículos (veja abaixo) terrestres e aquáticos, além de um novo helicóptero, que deve chegar até o segundo semestre de 2026. O valor investido é de cerca de R$ 117 milhões, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). São R$ 7 milhões para embarcações e R$ 110 milhões para os demais veículos.

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Entre os equipamentos, 120 botes e oito caminhões de autobusca e salvamento, utilizados para combate a incêndios e transporte de materiais, já estão na sede corporação. Os demais devem chegar, gradativamente, nos próximos meses.

O objetivo principal é reduzir riscos e garantir uma resposta ainda mais ágil à população.

– Estamos melhor preparados em estrutura humana e logística em relação a 2023 e 2024. O que queremos é ampliar nossa capacidade institucional de resposta – diz comandante-geral do CBMRS, Ricardo Mattei Santos.

Especialização das equipes

A instituição tem preparado os militares – entre oficiais e praças – , para compor a chamada Força de Resposta Rápida (FR2). A formação inclui treinamentos que focam diretamente nos cenários mais prováveis causados pelo El Niño: salvamento aquático, intervenções em áreas deslizadas, busca e resgate em estruturas colapsadas e busca e resgate em inundações e enxurradas. A intenção é ter mais pessoas treinadas e contar com referências regionais. Veja os principais pontos dessa estratégia:

Multiplicadores – Militares capacitados para atuar como expoentes técnicos dentro de seus respectivos batalhões em todo o Estado.

Prontidão – A ideia é que, em caso de eventos climáticos extremos, cada região possua lideranças treinadas e prontas para coordenar operações complexas deforma imediata

Cobertura no Estado

Atualmente, o CBMRS tem guarnições em 98 municípios gaúchos e conta com 3.149 militares. Até o fim do ano, outros 940 devem ser integrados à corporação.

O órgão atua na prevenção e no combate a incêndios, realiza ações de busca, salvamento e resgate, bem como planeja e executa a proteção e a defesa civil. Também é responsável por fiscalizar, vistoriar e normatizar atividades e instalações que ofereçam risco à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, investigar incêndios e sinistros, prestar suporte básico de vida e credenciar, regulamentar e fiscalizar bombeiros civis, cursos, escolas e campos de treinamento, nos termos da legislação vigente.

Reforço de veículos em 2026*

120 botes semirígidos

1 helicóptero

12 caminhões cesto

8 caminhões de autobusca e salvamento

4 caminhões guincho

2 viaturas para mergulho

6 viaturas auto oficina mecânica

6 módulos de logística multimissão

8 caminhões plataforma para módulos logísticos

2 viaturas autotransporte de cães

*Veículos já licitados e chegando gradativamente ao CBMRS