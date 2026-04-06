Com falta de diesel, Tramandaí reduz horários do transporte público 

A prefeitura de Tramandaí, no Litoral Norte, anunciou mudanças na circulação das linhas do transporte público. A alteração teve início nesta segunda-feira (6) devido à escassez de diesel.
Conforme a prefeitura, o cenário está sendo avaliado diariamente. Algumas linhas estão com restrições em todos horários, exceto pela manhã e final de tarde. Também houve suspensão de uma delas.
- Barra/Humaitá/Parque dos Presidentes: circulação apenas às 6h50min
- Barra/Parque Histórico/ Indianópolis: circulação apenas às 17h55min e 19h10min
- Jardim do Éden/Camelódromo: funcionando com 80% da tabela horária durante todo dia
- Barra/Estância: linha suspensa
Os ônibus intermunicipais seguem operando normalmente e são utilizados como alternativas. Diante das mudanças, idosos a partir de 65 anos poderão utilizar essas linhas gratuitamente dentro de Tramandaí. É necessário apresentar documento de identificação.
O município afirma que a medida foi necessária por conta da guerra no Oriente Médio e o fechamento do Estreito de Ormuz, fatores que comprometem o fornecimento de combustível mundial. Ainda não há previsão para retorno do serviço.