Com falta de diesel, Tramandaí reduz horários do transporte público 

Alteração teve início nesta segunda-feira (6) devido à escassez de diesel. Lionel BONAVENTURE / AFP

A prefeitura de Tramandaí, no Litoral Norte, anunciou mudanças na circulação das linhas do transporte público. A alteração teve início nesta segunda-feira (6) devido à escassez de diesel.

Conforme a prefeitura, o cenário está sendo avaliado diariamente. Algumas linhas estão com restrições em todos horários, exceto pela manhã e final de tarde. Também houve suspensão de uma delas.

Barra/Humaitá/Parque dos Presidentes: circulação apenas às 6h50min

circulação apenas às 6h50min Barra/Parque Histórico/ Indianópolis: circulação apenas às 17h55min e 19h10min

circulação apenas às 17h55min e 19h10min Jardim do Éden/Camelódromo: funcionando com 80% da tabela horária durante todo dia

funcionando com 80% da tabela horária durante todo dia Barra/Estância: linha suspensa

Os ônibus intermunicipais seguem operando normalmente e são utilizados como alternativas. Diante das mudanças, idosos a partir de 65 anos poderão utilizar essas linhas gratuitamente dentro de Tramandaí. É necessário apresentar documento de identificação.