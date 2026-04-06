Com Argo por R$ 2 mil e motos a partir de R$ 300, Detran realiza leilão; saiba como participar

Entre sucatas e prontos para voltar a circular, 619 veículos serão leiloados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) na quarta-feira (8). Entre os itens listados, há motocicletas a partir de R$ 300.
O leilão será online e está previsto para as 10h de quarta. Para participar, os interessados devem realizar cadastro prévio no site até as 10h de terça-feira (7), 24 horas antes do evento.
São 391 que estão aptos para retornar a circular que serão leiloados e poderão receber lances de pessoas físicas.
O restante, 228 veículos em situação de sucata, estará disponível para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs).
Veículos leiloadas
Um dos itens que vai a leilão e chama atenção é um Fiat Argo Drive. O modelo, 1.0, foi fabricado em 2020 e tem lance inicial a partir de R$ 2 mil.
Outro destaque é do lote 302. Um Ford Fiesta hatch, azul, 1.6, ano 2013/2014, com Os lances para o veículo começam em R$ 1.200.
Também há diversas motocicletas, de diferentes cilindradas e modelos, com lances a partir de R$ 300.
Como vai funcionar
- Os interessados devem realizar cadastro prévio no site até as 10h de terça-feira
- Os lotes serão apresentados em vídeo ao vivo pelo leiloeiro Guilherme Eduardo Stutz Toporoski
- Os interessados encaminham seus lances online.
- O edital com as informações completas sobre o leilão estão disponíveis neste link.