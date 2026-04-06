Com Argo por R$ 2 mil e motos a partir de R$ 300, Detran realiza leilão; saiba como participar

Fiat Argo e Ford Fiest são os destaques do leilão. Topo Leilões / Reprodução

Entre sucatas e prontos para voltar a circular, 619 veículos serão leiloados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) na quarta-feira (8). Entre os itens listados, há motocicletas a partir de R$ 300.

O leilão será online e está previsto para as 10h de quarta. Para participar, os interessados devem realizar cadastro prévio no site até as 10h de terça-feira (7), 24 horas antes do evento.

São 391 que estão aptos para retornar a circular que serão leiloados e poderão receber lances de pessoas físicas.

O restante, 228 veículos em situação de sucata, estará disponível para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs).

Veículos leiloadas

Um dos itens que vai a leilão e chama atenção é um Fiat Argo Drive. O modelo, 1.0, foi fabricado em 2020 e tem lance inicial a partir de R$ 2 mil.

Outro destaque é do lote 302. Um Ford Fiesta hatch, azul, 1.6, ano 2013/2014, com Os lances para o veículo começam em R$ 1.200.

Também há diversas motocicletas, de diferentes cilindradas e modelos, com lances a partir de R$ 300.

Como vai funcionar