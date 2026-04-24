Colégio Israelita presta homenagem a Jayme Sirotsky por contribuições à educação

Um dos mais tradicionais estabelecimentos de ensino de Porto Alegre, o Colégio Israelita Brasileiro (CIB) prestou na manhã desta sexta-feira (24) uma homenagem ao presidente emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky, pelo apoio oferecido à instituição ao longo de sete décadas e pelos serviços prestados à educação no Rio Grande do Sul.
A cerimônia, que contou com apresentações artísticas, discursos, celebrações da tradição judaica e a entrega de um troféu, emocionou os convidados que ocuparam o saguão de um dos prédios da escola.
O evento contou com a presença de familiares do homenageado, como a esposa, Luiza Mariano da Rocha Silla, o sobrinho e publisher da RBS, Nelson Sirotsky, o filho Marcelo Sirotsky e a nora Elaine Sirotsky, enteados, além do vice-presidente do Conselho de Gestão da RBS, Fernando Tornaim, de amigos e colegas. Em uma das primeiras manifestações, a presidente do Conselho de Administração do CIB, Maria Eduarda Costa Kwitko, destacou a importância do suporte garantido por Jayme Sirotsky à instituição ao longo dos anos, mas ressaltou que suas contribuições foram além do campo material:
— Talvez o maior legado não esteja apenas no que foi construído fisicamente, e sim no que foi semeado silenciosamente: o exemplo de alguém que compreende que educar é um ato de compromisso com o futuro, que entende que apoiar uma escola é, na verdade, apoiar centenas milhares de histórias que ainda estão por acontecer.
Nascido de forma modesta em uma sinagoga há 103 anos, hoje o Israelita é um complexo que reúne mais de mil alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Apesar da vinculação com a tradição judaica, é um estabelecimento aberto à comunidade em geral. De caráter filantrópico, conta com um projeto pedagógico baseado na cultura da paz.
Na sequência do evento, alunos promoveram apresentações musicais. Muito emocionado, o ex-integrante do Conselho da escola Leonardo Wengrover entregou a Jayme uma pequena escultura chamada "O Guerreiro Feliz".
— O suporte do senhor foi sempre muito importante, assim como seus ensinamentos. Seu exemplo é muito inspirador, e vamos continuar carregando isso sempre com muita força (...). O senhor é o nosso guerreiro feliz — declarou Wengrover, com a voz embargada.
Após agradecer a homenagem, Jayme Sirotsky recordou sua história familiar para ilustrar a importância da educação:
— Eu sou muito grato ao meu pai e a minha mãe porque a melhor herança que eles deixaram foi a educação. Meus pais moravam na colônia, meus quatro irmãos nasceram no Interior, em Erebango, e eu fui o único que nasceu em Passo Fundo por essa circunstância, porque eles queriam dar educação aos filhos e naquela cidade já havia bons colégios.
Jayme também lembrou que, após deixar a presidência do conselho da RBS e assumir o posto de presidente emérito da empresa, intensificou sua ação social por meio do Instituto Jama — uma organização social sem fins lucrativos que apoia ações educacionais como meio de desenvolver pessoas e comunidades.
— O meu projeto foi justamente em cima do que eu considero a melhor herança dos meus pais, a educação. Isso sempre esteve dentro da empresa (RBS), mas formalizei essa condição criando um organismo através do qual continuamos, eu e minha família, a oferecer oportunidades à sociedade através da educação — concluiu Jayme, que também participou de celebrações tradicionais da cultura judaica e circulou pelos espaços da escola.