CNH: como fazer a renovação da habilitação online

A renovação pode ser realizada de forma automática no aplicativo CNH Digital. Roni Rigon / Agencia RBS

É possível renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita. O processo ocorre de forma automática para motoristas considerados "bons condutores" e pode, ainda ser feito online pelo aplicativo ou site do Detran.

Os processos são feitos de forma digital e gratuita. Além disso, o motorista também pode realizar a renovação tradicional ao comparecer em um Centro de Formação de Condutores (CFC).

Como fazer a renovação da CNH online

Renovação automática

Os motoristas que são considerados "bons condutores", segundo a Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor, tem sua CNH renovada de forma automática e gratuita no aplicativo CNH Brasil.

Para ser considerado bom condutor, o motorista deve:

Não ter cometido infrações nos 12 meses anteriores ao vencimento da CNH;

ao vencimento da CNH; Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) ;

; Ter CNH dentro dos prazos regulares de validade.

Quem não pode ter a renovação automática?

Condutores com 70 anos ou mais

Motoristas entre 50 e 69 anos que só poderão usar o benefício uma única vez

que só poderão usar o benefício Condutores cuja validade da CNH foi reduzida por recomendação médica em razão de doenças progressivas ou condições de saúde que exigem acompanhamento periódico

Renovação pelo Detran

Para renovar a CNH sem ser de forma automática, o cidadão pode acessar o site do Detran RS. O órgão orienta a renovação presencial da Carteira para os motoristas que não conseguiram a renovação automática.

A renovação presencial deve ser solicitada em um Centro de Formação de Condutores (CFC) do município de residência ou domicílio do condutor. Para isso, o motorista deve:

Comparecer a um CFC Apresentar a documentação exigida Obter a guia GAD-E para pagamento das taxas Efetuar o pagamento em bancos conveniados Realizar o exame de aptidão física e mental Fazer a avaliação psicológica, se houver atividade remunerada Aguardar a emissão do novo documento

Condutores das categorias C, D ou E devem realizar previamente o exame toxicológico, em laboratório credenciado pela Senatran.

Atenção aos prazos de validade

Mesmo com as novas regras para a renovação, os prazos de vencimento da CNH não mudaram:

10 anos para condutores de 18 a 49 anos

para condutores de Cinco anos para condutores de 50 a 69 anos

para condutores de Três anos para condutores com 70 anos ou mais