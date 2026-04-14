CNH: como fazer a renovação da habilitação online

É possível renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita. O processo ocorre de forma automática para motoristas considerados "bons condutores" e pode, ainda ser feito online pelo aplicativo ou site do Detran.
Os processos são feitos de forma digital e gratuita. Além disso, o motorista também pode realizar a renovação tradicional ao comparecer em um Centro de Formação de Condutores (CFC).
Como fazer a renovação da CNH online
Renovação automática
Os motoristas que são considerados "bons condutores", segundo a Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor, tem sua CNH renovada de forma automática e gratuita no aplicativo CNH Brasil.
Para ser considerado bom condutor, o motorista deve:
- Não ter cometido infrações nos 12 meses anteriores ao vencimento da CNH;
- Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC);
- Ter CNH dentro dos prazos regulares de validade.
Quem não pode ter a renovação automática?
- Condutores com 70 anos ou mais
- Motoristas entre 50 e 69 anos que só poderão usar o benefício uma única vez
- Condutores cuja validade da CNH foi reduzida por recomendação médica em razão de doenças progressivas ou condições de saúde que exigem acompanhamento periódico
Renovação pelo Detran
Para renovar a CNH sem ser de forma automática, o cidadão pode acessar o site do Detran RS. O órgão orienta a renovação presencial da Carteira para os motoristas que não conseguiram a renovação automática.
A renovação presencial deve ser solicitada em um Centro de Formação de Condutores (CFC) do município de residência ou domicílio do condutor. Para isso, o motorista deve:
- Comparecer a um CFC
- Apresentar a documentação exigida
- Obter a guia GAD-E para pagamento das taxas
- Efetuar o pagamento em bancos conveniados
- Realizar o exame de aptidão física e mental
- Fazer a avaliação psicológica, se houver atividade remunerada
- Aguardar a emissão do novo documento
Condutores das categorias C, D ou E devem realizar previamente o exame toxicológico, em laboratório credenciado pela Senatran.
Atenção aos prazos de validade
Mesmo com as novas regras para a renovação, os prazos de vencimento da CNH não mudaram:
- 10 anos para condutores de 18 a 49 anos
- Cinco anos para condutores de 50 a 69 anos
- Três anos para condutores com 70 anos ou mais
O prazo máximo sempre é definido pela idade do condutor na data do exame médico. O médico perito pode reduzir esse período se identificar necessidade clínica.