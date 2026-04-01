Cláudia Cacho será a primeira mulher general do Exército Brasileiro

A promoção ao posto de general de brigada será oficializada nesta quarta-feira (1º). Centro de Comunicação Social do Exército / Reprodução

O Exército Brasileiro confirmou que a médica Cláudia Lima Gusmão Cacho será a primeira mulher a alcançar o posto de general na história da instituição. A promoção ao posto de general de brigada será oficializada nesta quarta-feira (1º), em solenidade no Clube do Exército, em Brasília.

Natural do Recife, Cláudia tem quase 30 anos de carreira na Força Terrestre. Após a promoção, assumirá a direção do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB). As informações são do g1.

Durante a cerimônia, a oficial receberá a espada de general e o bastão de comando, ritos tradicionais da carreira militar que simbolizam o reconhecimento, a liderança e o compromisso dos oficiais promovidos ao alto comando.

A solenidade também marcará a promoção de outros militares. Ao todo, serão elevados 17 coronéis ao posto de general de brigada, 11 generais de brigada a general de divisão e dois generais de divisão a general de Exército. Cláudia será a única mulher entre os novos generais.

— Vou estar lá representando sim as nossas mulheres. E sempre lembrando: eu não fui promovida porque eu sou mulher. Eu fui promovida por conta de uma trajetória em que cumpri os requisitos e é um reconhecimento, mérito ao trabalho — afirmou a coronel.

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