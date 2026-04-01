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Conquista inédita
Notícia

Cláudia Cacho será a primeira mulher general do Exército Brasileiro

Natural do Recife, Cláudia tem quase 30 anos de carreira na Força Terrestre. Após a promoção, assumirá a direção do Hospital Militar de Área de Brasília

Zero Hora

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