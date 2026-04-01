Cláudia Cacho será a primeira mulher general do Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro confirmou que a médica Cláudia Lima Gusmão Cacho será a primeira mulher a alcançar o posto de general na história da instituição. A promoção ao posto de general de brigada será oficializada nesta quarta-feira (1º), em solenidade no Clube do Exército, em Brasília.
Natural do Recife, Cláudia tem quase 30 anos de carreira na Força Terrestre. Após a promoção, assumirá a direção do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB). As informações são do g1.
Durante a cerimônia, a oficial receberá a espada de general e o bastão de comando, ritos tradicionais da carreira militar que simbolizam o reconhecimento, a liderança e o compromisso dos oficiais promovidos ao alto comando.
A solenidade também marcará a promoção de outros militares. Ao todo, serão elevados 17 coronéis ao posto de general de brigada, 11 generais de brigada a general de divisão e dois generais de divisão a general de Exército. Cláudia será a única mulher entre os novos generais.
— Vou estar lá representando sim as nossas mulheres. E sempre lembrando: eu não fui promovida porque eu sou mulher. Eu fui promovida por conta de uma trajetória em que cumpri os requisitos e é um reconhecimento, mérito ao trabalho — afirmou a coronel.
A escolha dos oficiais-generais é feita pelo Alto-Comando do Exército, com base em critérios como tempo de serviço, mérito profissional, desempenho em funções de comando e a conclusão de cursos obrigatórios de altos estudos militares ao longo da carreira.