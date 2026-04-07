Chuva causa destelhamentos e queda de granizo em cidades do centro do Estado

Seis casas ficaram destelhadas em Santa Maria. RBS TV / Divulgação

A chuva causa estragos em municípios da região central do Rio Grande do Sul desde a noite desta segunda-feira (6).

Em Santa Maria, conforme a Defesa Civil municipal, ao menos seis casas foram destelhadas e uma família ficou desalojada. Também houve queda de um poste na Rua Rio Grande do Norte, no bairro Pinheiro Machado.

Equipes atenderam ocorrências em diferentes pontos da cidade, incluindo os bairros Nova Santa Marta, Renascença, Tancredo Neves, Menino Jesus, Divina Providência e Nossa Senhora de Lourdes.

Quatro escolas da rede pública suspenderam as aulas e seguem sem previsão de retorno. Cerca de mil alunos foram impactados. São elas:

Escola Municipal de Ensino Fundamental Chácara da Flores

Escola Municipal de Ensino Fundamental Perpétuo Socorro

Escola Municipal de Ensino Infantil Ida Fiori Druck

Escola Básica Estadual Érico Veríssimo

Na maioria, a situação foi causada por problemas nos telhados, em razão do grande volume de chuva nas últimas 20 horas. Também há registro de instituições com salas alagadas, onde alunos precisaram ser realocados.

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Santiago

Em Santiago, moradores relataram queda de granizo, especialmente nos bairros Alto da Boa Vista e Rincão dos Castilhos.

Um carro caiu em um buraco do tamanho de meia pista na Avenida Alcides Roth, aberto após o asfalto ceder em função da chuva. O acidente não causa congestionamento na rua, que funciona com restrições.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registros de ocorrências graves ou feridos até o momento.

Um carro caiu em um buraco do tamanho de meia pista, aberto após o asfalto ceder. Diego Filipetto klein / Arquivo pessoal