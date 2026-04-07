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Chuva causa destelhamentos e queda de granizo em cidades do centro do Estado

Santa Maria e Santiago registram ocorrências desde a noite desta segunda-feira (6); não há relatos de feridos

Gustavo Gossen

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