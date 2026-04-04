Cenipa analisa destroços para entender o que provocou acidente de avião com quatro mortes em Capão da Canoa

O feriadão de Páscoa, que tradicionalmente movimenta o fluxo de pessoas no Litoral Norte, ficará marcado, em Capão da Canoa, por uma tragédia nunca antes vista no município. A queda de um avião de pequeno porte nesta Sexta-Feira Santa, 3 de abril, deixou quatro pessoas mortas. O acidente aconteceu no final da manhã, às 10h38min.

As causas do desastre são apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB). Investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), com sede em Canoas, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo o avião de matrícula PS-RBK.

Nesta etapa, os profissionais credenciados aplicam técnicas específicas para coleta de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados ao avião ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias.

A reportagem de Zero Hora registrou o trabalho dos investigadores, que analisaram destroços do avião que foram recuperados dos escombros.

Investigadores do Cenipa foram enviados de Canoas para Capão da Canoa. André Ávila / Agencia RBS

O acidente

As vítimas foram identificadas como os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o piloto Nelio Maria Batista Pessanha e Renan Saes, sócio da empresa de aviação proprietária da aeronave. Déborah e Luis eram os sócios e administradores da tradicional Feira de Ibitinga, voltada ao segmento têxtil (veja mais detalhes abaixo).

Eles estavam a bordo do avião modelo PA-46-350P, conhecido como Piper Malibu, que partiu de Itápolis (SP), fez escala em Forquilhinha (SC) e pousou em Capão da Canoa. Não há detalhes sobre a presença dos ocupantes em cada trecho de voo antes do acidente.

Por volta de 10h30min, a aeronave entrou na pista de decolagem para levantar voo. No entanto, teria deixado de usar de 200 a 300 metros da pista de grama, perdendo velocidade para subir com segurança, disseram especialistas ouvidos por Zero Hora. A pista tem 700 metros e, apesar de ter boa qualidade, é considerada curta.

O avião, em baixa altitude, bateu na fiação localizada ao fim da pista, cruzou a Avenida Valdomiro Cândido dos Reis e atingiu o imóvel pertencente a um restaurante.

Uma explosão, registrada por câmeras de segurança, assustou moradores e quem passava pelo local. Ninguém no solo ficou ferido.

— Escutei os estouros, a minha casa tremeu muito. Só deu tempo de eu pegar meus cachorros e sair de casa — disse Patrícia Mariana da Silva, vizinha do local do acidente.

Explosão foi flagrada por câmera de segurança. Câmera de Segurança / Prefeitura de Capão da Canoa

O restaurante atingido estava fechado — passa por uma reforma no sistema de climatização. Segundo o proprietário, Douglas Roos, em um dia normal, haveria ao menos 15 pessoas no estabelecimento.

— Foi uma providência divina — falou, temeroso de uma tragédia ainda maior.

Segundo o empresário, o imóvel não tinha seguro. Todos os bens do restaurante foram perdidos.

Durante a tarde, estruturas danificadas foram derrubadas e escombros, retirados para permitir o acesso para a remoção dos corpos — procedimento que foi finalizado às 18h30min. Equipes da Defesa Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) atuaram na ação.

Os corpos localizados passarão por perícia no Departamento Médico Legal de Osório, também no Litoral Norte. Segundo o IGP, não há como informar um prazo para a conclusão dos trabalhos devido às condições em que as vítimas foram encontradas. Quando concluído, o laudo será entregue às autoridades que investigam a ocorrência.

O perímetro foi isolado, mas houve tumulto após algumas pessoas tentarem furar o bloqueio no local. A prefeitura de Capão da Canoa afirmou que dará suporte psicológico e estrutural às famílias atingidas.

Ao cair, a aeronave ainda atingiu uma rede de baixa tensão, ocasionando o rompimento de cabos e interrupção pontual no fornecimento de energia elétrica na região, de acordo com a CEEE Equatorial.

As vítimas

Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani formavam um casal conhecido no interior de São Paulo pela atuação no setor de eventos. Eles tinham filhos de relacionamentos anteriores: Déborah era mãe de trigêmeos, e Luis tinha um filho de outro casamento.

Nelio Maria Batista Pessanha atuava como piloto e rebocador de planador. Ele foi instrutor e diretor de instrução do Aeroclube de Itápolis, no interior de São Paulo.

Sócio da empresa de aviação responsável pela aeronave envolvida no acidente, Renan Saes era engenheiro de produção e vinha atuando no setor aeronáutico.

— Uma pessoa do bem, alegre, simpático, inteligente, educado, uma pessoa extraordinária — lamentou a amiga Luciana Diniz, 54 anos.

Vítimas do acidente: Déborah Ortolani e Luis Antonio Ortolani, Nelio Pessanha e Renan Saes. Reprodução / Redes Sociais