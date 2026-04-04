Casal morto em acidente aéreo no RS negociava a compra do avião, diz empresário

Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani morreram na queda da aeronave na sexta-feira. Montagem / Divulgação e arquivo pessoal

O casal de empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, que morreu em um acidente aéreo em Capão da Canoa, no Litoral Norte, na sexta-feira (3), iria comprar o avião.

— Eles estavam analisando a compra da aeronave — disse Allan Peluzzi, dono da Peluzzi Aviation, empresa de venda e aluguel de aviões.

Também morreram no acidente os pilotos Renan Saes, sócio de Allan na Peluzzi Aviation, e Nelio Pessanha. O voo que acabou em tragédia seria uma demonstração da aeronave aos futuros proprietários. Essa era a primeira vez do casal em um avião do modelo Piper Jetprop DLX.

Em nota, a empresa lamentou o acidente: "Quatro vidas que deixam saudades eternas. Neste momento, pedimos respeito às famílias e amigos, com a empatia e a sensibilidade que este momento exige. Agradecemos, de coração, todas as mensagens, orações e demonstrações de carinho recebidas", diz o texto.

O casal atuava no setor de eventos e ficou conhecido pela organização de feiras comerciais voltadas ao segmento têxtil. Eles não tiveram filhos juntos, mas formavam uma família com filhos de relacionamentos anteriores. Déborah era mãe de trigêmeos e Luis, pai de um filho.

Piloto gravou vídeo de dentro do avião

Saes chegou a gravar um vídeo de dentro da aeronave e a publicar nas redes sociais antes de chegar a Capão da Canoa para buscar o casal. Na postagem, feita por volta das 9h de sexta-feira, é possível ver imagens feitas pela janela do avião. No post, o piloto marcou a página da empresa da qual era sócio.

Segundo Peluzzi, a gravação foi feita pouco antes do pouso no aeroporto de Forquilhinha (SC), onde o avião parou para abastecer antes de seguir para o Rio Grande do Sul. Nas imagens, é possível ver a paisagem, um complexo de energia eólica e também o painel da aeronave.

O acidente

A queda aconteceu por volta das 10h40min de sexta-feira na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em uma área residencial de Capão da Canoa. A aeronave teria colidido com um poste próximo ao fim da pista de decolagem e caiu sobre um restaurante, que estava fechado.

Os moradores das casas ao lado não sofreram ferimentos e foram removidos em segurança. Conforme o Corpo de Bombeiros, nenhum prédio no entorno está com a estrutura comprometida, o que possibilita aos moradores da região retornarem para casa.

Imagens registradas por câmeras de segurança da prefeitura captaram o momento em que o avião caiu. Em seguida, foi registrada uma explosão.

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Leia a nota da empresa

Hoje, a Peluzzi aviation se encontra em silêncio.

É com profunda tristeza que nos despedimos do nosso sócio, Renan Saes, e do nosso querido amigo, comandante Nélio Pessanha. Estendemos também nossas condolências a Déborah e Luiz Ortolani, com os nossos mais sinceros sentimentos. Quatro vidas que deixam saudades eternas.