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Cade vai investigar Google por possível abuso no uso de conteúdo jornalístico via IA; para ANJ, posicionamento é marco histórico

Presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Rech, afirma que preocupação não se limita à questão econômica, mas se relaciona com a sustentabilidade da informação de qualidade

Zero Hora

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