Cade vai investigar Google por possível abuso no uso de conteúdo jornalístico via IA; para ANJ, posicionamento é marco histórico

A ANJ considerou "histórica" a decisão do Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Jefferson Rudy / Agência Senado/Divulgação

Nesta quinta-feira (23), o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou por unanimidade (5 a 0) a instauração de um Processo Administrativo Sancionador (PAS) para aprofundar as investigações em relação a um possível "abuso exploratório de posição dominante" por parte do Google. A decisão leva em consideração a evolução tecnológica da atuação da empresa digital norte-americana desde a instauração do Inquérito Administrativo, em setembro de 2018, sobretudo no que se refere às ferramentas e plataformas de Inteligência Artificial (IA).

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) considerou "histórico" o posicionamento do órgão. Segundo a entidade, foi uma decisão em favor da sustentabilidade do jornalismo brasileiro e, portanto, na defesa da democracia e no combate à desinformação.

— A decisão do Cade é um marco histórico para os produtores de conteúdo jornalístico, porque, pela primeira vez, se investigará a fundo no Brasil o abuso de poder ou dependência econômica digital. Com o resultado do julgamento, o Cade demonstra que está na linha de frente de uma preocupação que não se limita a uma mera questão econômica. O tema de fundo é a sustentabilidade da informação de qualidade, do jornalismo que atende, sem substitutos, as comunidades locais e a pluralidade de visões, o que é fundamental em sociedades democráticas — disse o presidente-executivo da ANJ, o jornalista Marcelo Rech.

A tese aprovada pelos cinco conselheiros do Cade foi a apresentada pelo presidente interino do órgão, Diogo Thomson de Andrade, recomendando o retorno dos autos à Superintendência-Geral. Andrade destacou que a conduta investigada não está mais limitada à situação do meio digital em 2018. Na época da instauração do inquérito, o que estava em debate era um provável abuso de poder econômico do Google a partir da coleta automatizada de conteúdos jornalísticos disponíveis na internet, exibição na página de resultados do seu buscador de títulos, trechos e imagens. No entendimento dos editores, essas práticas impactam de forma negativa no direcionamento de tráfego e na monetização de conteúdos jornalísticos, que exigem pesados investimentos.

O caso foi aberto pelo próprio Cade em 2018, arquivado em 2024 e reaberto em 2025, em especial pela atuação e esclarecimentos constantes da ANJ e de outras entidades, entre elas a organização internacional Repórteres Sem Fronteiras (RSF), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação de Jornalismo Digital (Ajor), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).