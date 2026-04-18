Bombeiros localizam corpos de tio e sobrinho que se afogaram em Faxinal do Soturno

Buscas foram realizadas durante a manhã e tarde deste sábado. Corpo de Bombeiros / Divulgação

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizou, na tarde deste sábado (18), os corpos de dois homens da mesma família que morreram afogados no fim da manhã, no Rio Soturno, em Faxinal do Soturno, na região central do Estado. Os corpos foram localizados entre 16h20min e 17h, em um ponto próximo de onde os dois desapareceram nas águas.

As vítimas são um homem de 45 anos e o sobrinho dele, de 11. De acordo com as informações colhidas pelos Bombeiros de Restinga Seca, o menino entrou na água em uma das margens do rio e começou a se afogar. Ao perceber a situação, o tio, que pescava na outra margem, a cerca de 25 metros, atravessou as águas para tentar o resgate, mas ao chegar até a criança, também se afogou.

De acordo com os Bombeiros, este trecho do Rio Soturno tem pontos muito rasos, com menos de 1 metro de profundidade e “poços” com profundidades entre 4 metros e 6 metros.