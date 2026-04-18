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Bombeiros localizam corpos de tio e sobrinho que se afogaram em Faxinal do Soturno

Homem de 45 anos se afogou enquanto tentava resgatar o sobrinho, de 11 anos, que também morreu nas águas do Rio Soturno, no fim da manhã deste sábado

Gabriel Jacobsen

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