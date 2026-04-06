Biometria é obrigatória no INSS? Veja quem deve fazer 

A biometria é obrigatória para novos pedidos de benefícios do INSS. Camila Hermes / Agencia RBS

A partir do dia 1º de maio, para novos pedidos, se o cidadão não possuir a biometria da CIN, CNH ou Título de Eleitor cadastrado no INSS, a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional passa a ser obrigatória para dar andamento ao requerimento.

Para quem já é beneficiário, a implementação da biometria será gradual e não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Aposentados, pensionistas ou recebedores de auxílio não precisam tomar medidas agora.

Datas importantes

A partir de 21 de novembro de 2025: qualquer novo pedido de benefício ao INSS exigirá que o cidadão possua um cadastro biométrico . Nesta primeira fase, serão aceitas as biometrias da CIN, da CNH ou do Título de Eleitor;

qualquer novo pedido de benefício ao INSS . Nesta primeira fase, serão aceitas as biometrias da CIN, da CNH ou do Título de Eleitor; A partir de 1º de maio de 2026: quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos precisará emitir a nova CIN para dar andamento ao pedido. Para quem já tem biometria, nada muda;

quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos precisará emitir a para dar andamento ao pedido. Para quem já tem biometria, nada muda; A partir de 1º de janeiro de 2028: a CIN se tornará o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e manutenções de benefícios no INSS, unificando e simplificando a identificação.

Quem precisa fazer a biometria do INSS

Cidadãos que desejam realizar novos pedidos de benefícios do INSS precisam ter a biometria.

Caso já possua cadastro biométrico na CIN, CNH ou Título de Eleitor (TSE), ele será aceito. Caso não tenha o cadastro, o cidadão deverá emitir a nova Carteira de Identidade Nacional.

A medida não interfere no recebimento do pagamento.

Quem não precisa fazer a biometria do INSS

Não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Caso precise atualizar a biometria, o cidadão será avisado individualmente e com antecedência para fazer a nova CIN.

Pessoas com mais de 80 anos ;

; Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação)

por motivo de saúde (com comprovação) Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco)

(como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco) Migrantes, refugiados e apátridas;

Residentes no exterior

Temporariamente, a biometria também está dispensada para quem solicitar os seguintes benefícios até o dia 30 de abril:

Pessoas que requererem salário maternidade

Pessoas que requererem benefício por incapacidade temporária

Pessoas que requererem pensão por morte

Atenção aos golpes

O INSS não envia links por WhatsApp, SMS ou redes sociais solicitando biometria ou dados pessoais. Toda verificação deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais.

Manter a biometria atualizada é hoje uma das principais formas de evitar bloqueios, atrasos e transtornos com o INSS.

A recomendação é verificar regularmente o Meu INSS, manter documentos oficiais atualizados e regularizar qualquer pendência assim que o sistema solicitar.