Biometria é obrigatória no INSS? Veja quem deve fazer 

Desde novembro de 2025, o cadastro biométrico é obrigatório para quem deseja realizar novos pedidos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida busca combater fraudes e garantir que apenas o titular tenha acesso aos valores e às informações do benefício.
A partir do dia 1º de maio, para novos pedidos, se o cidadão não possuir a biometria da CIN, CNH ou Título de Eleitor cadastrado no INSS, a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional passa a ser obrigatória para dar andamento ao requerimento.
Para quem já é beneficiário, a implementação da biometria será gradual e não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Aposentados, pensionistas ou recebedores de auxílio não precisam tomar medidas agora.
Datas importantes
- A partir de 21 de novembro de 2025: qualquer novo pedido de benefício ao INSS exigirá que o cidadão possua um cadastro biométrico. Nesta primeira fase, serão aceitas as biometrias da CIN, da CNH ou do Título de Eleitor;
- A partir de 1º de maio de 2026: quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos precisará emitir a nova CIN para dar andamento ao pedido. Para quem já tem biometria, nada muda;
- A partir de 1º de janeiro de 2028: a CIN se tornará o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e manutenções de benefícios no INSS, unificando e simplificando a identificação.
Quem precisa fazer a biometria do INSS
Cidadãos que desejam realizar novos pedidos de benefícios do INSS precisam ter a biometria.
Caso já possua cadastro biométrico na CIN, CNH ou Título de Eleitor (TSE), ele será aceito. Caso não tenha o cadastro, o cidadão deverá emitir a nova Carteira de Identidade Nacional.
A medida não interfere no recebimento do pagamento.
Quem não precisa fazer a biometria do INSS
Não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Caso precise atualizar a biometria, o cidadão será avisado individualmente e com antecedência para fazer a nova CIN.
- Pessoas com mais de 80 anos;
- Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação)
- Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco)
- Migrantes, refugiados e apátridas;
- Residentes no exterior
Temporariamente, a biometria também está dispensada para quem solicitar os seguintes benefícios até o dia 30 de abril:
- Pessoas que requererem salário maternidade
- Pessoas que requererem benefício por incapacidade temporária
- Pessoas que requererem pensão por morte
Atenção aos golpes
O INSS não envia links por WhatsApp, SMS ou redes sociais solicitando biometria ou dados pessoais. Toda verificação deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais.
Manter a biometria atualizada é hoje uma das principais formas de evitar bloqueios, atrasos e transtornos com o INSS.
A recomendação é verificar regularmente o Meu INSS, manter documentos oficiais atualizados e regularizar qualquer pendência assim que o sistema solicitar.
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