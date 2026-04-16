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Bebê prematura extrema, de 24 semanas, "segura" dedo de enfermeira ao nascer no RS; veja vídeo

A pequena Hadassa dos Santos Cardoso nasceu com 656 gramas, às 23h20min de quarta-feira, no Hospital Santa Casa de Uruguaiana

Laura Bender*

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