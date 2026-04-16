Bebê prematura extrema, de 24 semanas, "segura" dedo de enfermeira ao nascer no RS; veja vídeo

O vídeo de uma bebê prematura extrema, com apenas 24 semanas, repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, Hadassa dos Santos Cardoso aparece "segurando" a mão da enfermeira obstétrica Bárbara Lena, que auxiliou o parto.

A bebê veio ao mundo com 656 gramas, às 23h20min de quarta-feira (15), no hospital Santa Casa de Uruguaiana.

— Eu estava esperando que ela viesse com mais tempo — confessou a mãe da bebê, a estudante de Biomedicina, Anny Carolliny dos Santos da Rosa, de 19 anos.

Nasceu "bem ativa"

Por volta das 15h de quarta, Anny começou a sentir dores. Às 18h, foi até à casa de saúde, acompanhada da mãe.

— Quando eu cheguei no hospital, não achei que eram contrações. Achei que eram dores normais, sabe? Nunca eu ia imaginar que a minha filha ia nascer prematura, que tinha o risco de nascer tão novinha — contou.

No hospital, Anny foi encaminhada para a sala de parto. Foi lá que Hadassa nasceu — já "se movimentando, bem ativa", segundo a mãe.

Devido ao quadro de saúde, Hadassa foi encaminhada para a UTI Neonatal logo após o nascimento, onde permanecia na noite desta quinta-feira (16).

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— Eu tenho fé que ela vai sair bem (do hospital). Eu sinto que vai dar tudo certo, mas eu também mantenho bastante os meus pés no chão. Preciso viver essa fase sem me abalar, para ser forte por ela — afirma Anny.

Como Hadassa é prematura extrema e está na UTI, Anny não pode segurar a filha, então envia o leite materno para ser dado à bebê. No entanto, a mãe preserva o vínculo entre as duas ao conversar com Hadassa, falando sobre a repercussão de seu nascimento:

— Eu converso com ela quando eu posso. Eu falo para ela: "Olha, filha, tem um monte de gente lá fora querendo o teu bem, pedindo a tua saúde, que tu esteja forte. A mamãe está aqui do teu lado". Eu procuro deixar ela sempre a par de tudo — diz Anny.

Com o vídeo nas redes sociais, muitas "mensagens de oração, carinho e apoio" vem sendo enviadas para Anny e sua família, desejando a melhora de Hadassa e a alta hospitalar. Segundo Anny, a solidariedade tem deixado as duas mais fortes.

Quando o bebê é considerado prematuro extremo?

Segundo informações disponibilizadas no site Prematuridade, da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, um bebê se torna prematuro extremo quando nasce antes das 28 semanas. Mas, além dessa categoria, existem outras:

Prematuros extremos: aqueles que nascem antes das 28 semanas

aqueles que nascem antes das 28 semanas Muito prematuros: entre 28 e 31 semanas

entre 28 e 31 semanas Moderados: os que nascem entre 32 e 36 semanas de gestação

O peso de nascimento também é um fator que influencia na classificação da prematuridade: