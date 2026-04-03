Bebê de um mês é salvo por bombeiros após se engasgar no RS; veja vídeo

Um bebê de um mês foi salvo pelo Corpo de Bombeiros após se engasgar na tarde de quinta-feira (2) em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. A criança foi levada pelos pais ao quartel após perceberem que ela estava sem respirar. Câmeras de monitoramento registraram a chegada da família ao local e o salvamento.

O atendimento foi feito pelo 2º sargento Jerley Lucena. Segundo o militar, o bebê apresentava obstrução das vias aéreas e precisou passar imediatamente pela manobra de Heimlich, técnica de desengasgo realizada por meio de compressões abdominais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família relatou que o engasgo aconteceu depois que a criança recebeu uma medicação líquida pela boca, com o uso de uma seringa. Após o resgate inicial, o bebê foi encaminhado a atendimento médico e está bem.

Como fazer a manobra de Heimlich em bebês

Primeiro, coloque o bebê de bruços em cima do seu braço ou sobre a perna. Vire a cabeça dele para baixo, segure a boca até ficar meio aberta e faça cinco compressões firmes entre as escápulas (no meio das costas)

em cima do seu braço ou sobre a perna. Vire a cabeça dele para baixo, segure a boca até ficar meio aberta e faça cinco compressões firmes entre as escápulas (no meio das costas) Dê batidas vigorosas nas costas para conseguir realmente empurrar esse corpo estranho

nas costas para conseguir realmente empurrar esse corpo estranho Com um dedo, abra a boca da criança . Proteja o tórax e vire a criança de barriga para cima em seu braço para observar se ela continua com dificuldades para respirar

. Proteja o tórax e vire a criança de barriga para cima em seu braço para observar se ela continua com dificuldades para respirar Se ela continuar com dificuldades para respirar, faça cinco compressões torácicas . Coloque dois dedos na linha entre os mamilos e empurre contra o tórax da criança por cinco vezes por cinco segundos

. Coloque dois dedos na linha entre os mamilos e empurre contra o tórax da criança por cinco vezes por cinco segundos Tente visualizar o corpo estranho e retire-o da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência

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