Bebê de um mês é salvo por bombeiros após se engasgar no RS; veja vídeo

Um bebê de um mês foi salvo pelo Corpo de Bombeiros após se engasgar na tarde de quinta-feira (2) em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. A criança foi levada pelos pais ao quartel após perceberem que ela estava sem respirar. Câmeras de monitoramento registraram a chegada da família ao local e o salvamento.
O atendimento foi feito pelo 2º sargento Jerley Lucena. Segundo o militar, o bebê apresentava obstrução das vias aéreas e precisou passar imediatamente pela manobra de Heimlich, técnica de desengasgo realizada por meio de compressões abdominais.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família relatou que o engasgo aconteceu depois que a criança recebeu uma medicação líquida pela boca, com o uso de uma seringa. Após o resgate inicial, o bebê foi encaminhado a atendimento médico e está bem.
Como fazer a manobra de Heimlich em bebês
- Primeiro, coloque o bebê de bruços em cima do seu braço ou sobre a perna. Vire a cabeça dele para baixo, segure a boca até ficar meio aberta e faça cinco compressões firmes entre as escápulas (no meio das costas)
- Dê batidas vigorosas nas costas para conseguir realmente empurrar esse corpo estranho
- Com um dedo, abra a boca da criança. Proteja o tórax e vire a criança de barriga para cima em seu braço para observar se ela continua com dificuldades para respirar
- Se ela continuar com dificuldades para respirar, faça cinco compressões torácicas. Coloque dois dedos na linha entre os mamilos e empurre contra o tórax da criança por cinco vezes por cinco segundos
- Tente visualizar o corpo estranho e retire-o da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência
Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente e os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.