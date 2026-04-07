Avião que caiu em Capão da Canoa não tinha caixa-preta, diz polícia; saiba como vai funcionar a investigação

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Aeronave modelo Piper Jetprop DLX caiu sobre restaurante no litoral norte gaúcho, após decolar de Itápolis (SP); quatro ocupantes morreram

Pedro Trindade

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