Quatro pessoas morrem após queda de avião de pequeno porte em Capão da Canoa

Quatro pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair sobre área residencial na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, próximo ao cruzamento com a Rua Rio Pardo, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 11h desta sexta-feira (3).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo.

Saiba quem são as vítimas:

O empresário Luis Ortolani

A empresária Déborah Belanda Ortolani

O piloto Nelio Maria Batista Pessanha

O sócio da empresa de aviação a que pertencia a aeronave, Renan Saes

Déborah e Luis são os sócios e administradores da tradicional Feira de Ibitinga.

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Segundo informações que constam na nota emitida pela prefeitura de Forquilhinha, o avião saiu de Itápolis, em São Paulo, com piloto e copiloto e seguiram em direção a Capão da Canoa. No meio do caminho, a aeronave parou no Aeroporto Municipal de Forquilhinha para abastecer. Depois, aterrissou e voltou a sair do aeródromo de Capão de Canoa com o casal de empresários. Em seguida aconteceu o acidente.

Conforme a Brigada Militar, o avião monomotor estaria voando em baixa altitude quando começou a perder altura e caiu sobre uma edificação.

Imagens do aeródromo de Capão da Canoa mostram momento em que avião decolou. Veja abaixo:

A Defesa Civil informou que um restaurante funcionava no local, mas estava fechado no momento do acidente. Veja abaixo o que disse o dono do restaurante

Moradores de uma casa ao lado foram resgatados sem ferimentos.

Moradora de uma casa localizada ao lado do restaurante atingido pela queda do avião monomotor, Patrícia Mariana da Silva, o barulho da aeronave chamou atenção pouco antes da queda:

— Escutei os estouros, a minha casa tremeu muito, porque o restaurante fica colado com a minha casa, a parede é colada. Na hora que ele caiu, começaram os estouros para cima, muita telha voando. Só deu tempo de eu pegar meus cachorros e sair de casa.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da CEEE Equatorial, da Brigada Militar e da prefeitura atuam no local. Cerca de 10 imóveis foram isolados no entorno de onde aconteceu o acidente. O trabalho de retirada dos corpos das vítimas dos escombros foi encerrado no fim da tarde.

O acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo registros da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o avião é de propriedade de Renato Eduardo Saes.

O colunista Jocimar Farina apurou que primeiras informações dão conta de que o piloto do avião não usou toda a extensão da pista do aeródromo de Capão da Canoa.

Restaurante fechado para reforma

Proprietário do restaurante Dom Inácio, atingido pelo avião que caiu, Douglas Roos contou que o local estava fechado por conta de uma reforma na climatização do espaço.

— Dentro do nosso cronograma, o restaurante estaria funcionando, com pelo menos 15 pessoas dentro — disse Douglas.

Manifestação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, expressou solidariedade aos familiares das vítimas e à comunidade de Capão da Canoa nas redes sociais.

Modelo do avião

A aeronave que caiu em Capão da Canoa é do mesmo modelo envolvido em outros desastres recentes ocorridos dentro e fora do Brasil. Em janeiro de 2024, uma outra aeronave do tipo PA-46-350P caiu no interior de Minas Gerais e deixou sete mortos — dois empresários do setor financeiro, as esposas deles e o filho de um dos casais, além de dois tripulantes.

Em 2019, uma versão anterior desse modelo, conhecido também como Piper Malibu, acidentou-se sobre o Canal da Mancha e provocou a morte do atacante argentino Emiliano Sala, aos 28 anos. Um relatório americano dos anos 1990 considerou o PA-46 produzido pela empresa americana Piper um aparelho seguro, mas exigente para o piloto por apresentar sistemas um pouco mais complexos do que outros do mesmo porte.