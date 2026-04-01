Ato formal marca entrega da estrutura principal da Barragem Jaguari em São Gabriel

Ato oficial de entrega da obra ocorreu na manhã desta quarta-feira (1º). Vitor Rosa / Governo RS

A obra da estrutura principal da Barragem Jaguari, em São Gabriel, foi oficialmente entregue nesta quarta-feira (1º). A conclusão era aguardada pela população da região desde que o projeto foi inicialmente anunciado, ainda em 2008. A projeção do Palácio Piratini é de que as operações da barragem tenham início até o segundo semestre de 2027.

O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite e do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entre outras autoridades.

Segundo afirmou o governador na solenidade, a entrega da estrutura principal da barragem "é a demonstração da transformação do Estado":

— Essa barragem é resultado desse esforço coletivo e marca uma virada histórica para o desenvolvimento do nosso Estado — destacou Leite.

A Barragem Jaguari tem 25 metros de altura e se estende por pouco mais de um quilômetro. A base da estrutura chega a 100 metros de comprimento, afunilando até os oito metros do topo. O nível normal do reservatório será de 20 metros — conforme o projeto, o represamento formará um lago artificial que poderá passar dos 138 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a cerca de 55,3 mil piscinas olímpicas. O espaço ocupará 1.798 hectares, área equivalente a mais de 2,5 mil campos de futebol.

O investimento na obra da estrutura principal da barragem foi de R$ 365,7 milhões. Deste valor, o Estado foi responsável por R$ 249 milhões, sendo R$ 122 milhões do tesouro estadual e R$ 127 milhões do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos (FRH). Outros R$ 116,7 milhões foram enviados pela União.

Após ter sido anunciada em 2008 e iniciada em 2009, a obra da barragem acabou interrompida entre 2012 e 2018, principalmente em razão de questões relacionadas às licenças ambientais e à insuficiência do primeiro contrato. Desde 2019, os trabalhos foram acelerados, até a conclusão anunciada nesta quarta.

— O governador lançou para a Secretaria de Obras Públicas um dos maiores desafios desta gestão, concluir a construção da Barragem Jaguari. De início, me assustei frente às dificuldades que encontrei, mas, com superação, reinvenção, ousadia e recursos, fruto da reorganização das finanças do Estado, conseguimos cumprir a meta. Jaguari é um legado que impactará a economia da região e do Rio Grande do Sul — disse a titular da pasta, Izabel Matte.

Início da operação da barragem está previsto para o segundo semestre de 2027. Vitor Rosa / Governo RS

Localizada no distrito de Suspiro, em São Gabriel, a barragem atenderá também os municípios de Lavras do Sul e Rosário do Sul, somando pouco mais de 100 mil habitantes. Além disso, os municípios de Cacequi e Santana do Livramento também poderão ser beneficiados posteriormente pelos canais do sistema que a Barragem Jaguari formará junto com a Barragem Taquarembó, em Dom Pedrito, que já teve 61% da obra realizada e tem o término previsto para 2027.

São Gabriel e os municípios da região vêm sendo drasticamente atingidos pela estiagem nos últimos anos. Por essa razão, a Barragem Jaguari cumprirá papel considerado fundamental para o desenvolvimento do agronegócio local, pois aumentará a disponibilidade e reguaridade da água para os produtores.