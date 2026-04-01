"Às vezes, passo fome": busca por empréstimo consignado dispara e consome renda de aposentados e pensionistas no RS 

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Dois primeiros meses de 2026 foram de alta busca por empréstimos, o que gerou sobrecarga no sistema do INSS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na manhã de 18 de março, Teresa Maria da Silva, 63 anos, foi até uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Centro Histórico, em Porto Alegre, pedir ajuda para desbloquear sua conta, o que atualmente só pode ser feito com biometria facial, por isso a necessidade de comparecer presencialmente a uma unidade. O motivo para ter saído de casa é o mesmo de milhares de aposentados e pensionistas no Brasil: contratar um empréstimo consignado.

Desde maio de 2025, segurados do INSS precisam desbloquear as suas contas no aplicativo Meu INSS para ter acesso a essa linha de crédito, que oferece juro menor e desconto em folha. Até então, bastava solicitar o bloqueio, se assim o quisesse. Nos últimos seis meses, os pedidos de bloqueio e desbloqueio de contas saltou 171% no Estado: de 68.059 em setembro de 2025 para 184.691 em fevereiro, segundo dados do Instituto (veja a evolução mês a mês no infográfico abaixo).

Os números do INSS correspondem tanto a solicitações de desbloqueio quanto de bloqueio de contas — mas a avaliação do órgão é de que esses pedidos são majoritariamente feitos por quem deseja contratar um consignado, uma vez que a "novidade" é o pedido de desbloqueio, o que indica a intenção de contratação. Além disso, as solicitações podem ser feitas mais de uma vez pela mesma pessoa.

É o caso de Teresa Maria, que no mês passado foi em busca da quarta linha de crédito que ela adquire em seis anos de aposentadoria. A razão, ela explica:

É para desapertar. Às vezes, eu quero comer uma fruta, um pãozinho, um leite, e não tem dinheiro. E eu preciso disso. Muitas vezes, eu passo fome por não ter um troquinho pra comprar alguma coisa pra mim. TERESA MARIA DA SILVA Aposentava que se preparava para contratar a quarta linha de empréstimo

Sem considerar o novo consignado que pretendia contratar, no dia em que conversou com a reportagem, restava o valor mensal R$ 1.112 a Teresa, que mora com a irmã e tem parte de suas despesas custeadas por ela.

Aposentada há seis anos, Teresa Maria da Silva foi a agência do INSS com o Filho Genésio em busca do quarto empréstimo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A aposentada foi até o INSS acompanhada do filho Genésio Silva dos Santos, 43, ferreiro. Ele explica que o irmão sofre de esquizofrenia e necessita de medicamentos que nem sempre são acessíveis, e que o orçamento da família não é suficiente pata todas as despesas. Ele e a mãe reconhecem, contudo, que o acúmulo de empréstimos se torna um problema, quando consome um quarto do salário a renda de R$ 1.612 da aposentada.

— Faz falta lá na frente o salário todo. Mas tu não tem outro recurso. Você depende dessas linhas de crédito para poder se manter — diz Genésio.

Múltiplos contratos eleva riscos

Aposentados e pensionistas do INSS podem ser descontados em até 40% do salário (35% em empréstimos mais 5% em cartão de crédito). Não há limite para obtenção de empréstimos, desde que estejam dentro desta margem. Muitos segurados, inclusive, costumam acumular diversos contratos até atingir o máximo permitido.

Foi assim que Paulo Machado de Carvalho, 63 anos, chegou a 13 empréstimos ativos — incluindo duas linhas não consignadas. Como resultado, perde, todo mês, 67% do seu salário, que cai de R$ 2.568 para R$ 866.

— Cada empréstimo teve uma motivação. O primeiro que tirei foi para comprar uma televisão. Outro foi pela doença da minha esposa. A partir da segunda vez, eles (financeiras e bancos) ofereceram para a gente. Eles ligam. Até carro me ofereceram — conta o motorista aposentado.

Paulo Machado de Carvalho tem 13 empréstimos ativos, incluindo duas linhas não consignadas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Atualmente o principal objetivo de Paulo é tentar quitar os empréstimos que pesam mais:

— Agora eu dei uma travada. A minha meta é eliminar eles. Ela (esposa) faz os salgados dela, e a gente vende. Tenho um troquinho, e volta e meia eu fico guardando. Aí, pago a luz, a internet, e sobra uns R$ 350. O gás eu peço pro meu filho. O pão, é a gente que faz. Então, o nosso dia a dia nosso é assim, tudo controladinho. É assim que a gente vai levando.

Aumento do salário mínimo elevou margens

Os dois primeiros meses de 2026 foram marcados por uma alta na busca de empréstimos, o que gerou uma sobrecarga no sistema do INSS, diz o superintendente regional do instituto, Alberto Alegre.

Com o aumento do salário mínimo, houve, a partir de janeiro, um aumento da margem. Quando há aumento de percentual nos vencimentos da pessoa, aumenta a margem. Então, houve uma corrida desenfreada impressionante. Tanto que os sistemas do INSS, e especialmente do Meu INSS, tiveram uma série de problemas pela quantidade de acesso. ALBERTO ALEGRE Superintendente regional do INSS

O acúmulo de empréstimos, além de consumir a renda, eleva o risco de inadimplência. Dados do Serasa publicados em março apontam para um aumento de 54% no número de idosos com dívidas em atraso no Rio Grande do Sul — independentemente da origem —, em relação ao mesmo mês de 2025, um crescimento que acompanha a alta da inadimplência da população em geral.

Marta Ferreira, 63 anos, está com o nome negativado por não conseguir quitar os pagamentos de um empréstimo feito há mais de 10 anos, quando trabalhava como técnica de laboratório em um hospital.

Eles descontam na folha de pagamento. A partir do momento em que eu me aposentei, eles não puderam mais descontar. Então, isso aí veio como cobrança em separado. Só que eu não consegui mais o valor que eles estão me cobrando mensal. É mais de R$ 1,7 mil. Tentei fazer um acordo, mas não tive sucesso. MARTA FERREIRA Aposentada que está inadimplente

Marta tem ainda um empréstimo consignado ativo que consome 30% do seu salário. Dos R$ 4.300 que recebe, sobram R$ 2.997. O valor é aplicado exclusivamente nos cuidados com a mãe, de 94 anos. O pouco que sobra é insuficiente, e ela precisa pedir ajuda para os irmãos.

— Além do plano de saúde, tem os remédios e as fraldas geriátricas. E ainda tem a comida, claro. Então minha renda fica muito comprometida.

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Atenção ao juro abusivo

Um dos principais desafios está na forma como os empréstimos são contratados. Bancos digitais e financeiras costumam oferecer opções mais rápidas para adquirir um empréstimo do que bancos tradicionais. Por outro lado, acabam por cobrar juros mais altos.

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul atua para combater cobranças consideradas abusivas. O defensor Felipe Kirchner, dirigente do núcleo de defesa do consumidor de tutelas coletivas da Defensoria Pública, explica que, atualmente, não há regulação que determine limite para as cobranças, e que decisões judiciais sobre eventual ilegalidade de alguma prática baseia-se em jurisprudência.

Quem vai conceder o crédito tem a obrigação legal de entender a realidade, a vida financeira daquele consumidor, e oferecer um crédito que seja compatível com ela. Claro que a financeira oferta o crédito conforme o seu interesse, e nisso o consumidor que já é vulnerável acaba sendo vítima de um sistema absolutamente perverso. FELIPE KIRCHNER Dirigente do núcleo de defesa do consumidor de tutelas coletivas da Defensoria Pública

A abordagem de financeiras por meio de mensagens e ligações também é considerada abusiva e pode configurar violação de dados pessoais, alerta o especialista:

— É muito comum que a pessoa se aposente e, no dia seguinte, ela receba uma série de mensagens via SMS ou WhatsApp com ofertas de crédito. Esses bancos de dados que são violados ofendem uma série de preceitos do sistema, como a lei geral de proteção de dados.

Para orientar o consumidor, a Defensoria Pública criou um serviço, disponível em seu site, em que é possível calcular, com base na dívida do contratante, se o juro cobrado é abusivo. Basta entrar neste link e procurar pela ferramenta “calculadora”.

A PUCRS tem o balcão do consumidor, atendimento gratuito e orientações para auxiliar pessoas em situações de endividamento.

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Contexto econômico e falta de preparo

O endividamento de idosos é um problema complexo e que reflete aspectos socioeconômicos. Para Kirschner, o superendividamento na terceira idade pode ser considerado uma “pandemia”.



— As enchentes e também a pandemia empobreceu muito a população e levou as pessoas a tomarem muito crédito naquela época. Existe também o fenômeno das apostas online, que colabora com isso. A gente já pode dizer que de 60 a 70% do superendividado que procura Defensoria Pública já fez uso da aposentadoria plena — diz.

A falta de planejamento para a aposentadoria é destacada pela psicóloga do Serasa Valéria Meireles. Ela avalia que a atual geração de aposentados não teve acesso a educação financeira para lidar com a redução do salário.

Essa redução de salário muitas vezes não vai cobrir o estilo de vida que o aposentado estava levando, e ele fica desesperado. Não só não relaxa, como começa a ter uma série de preocupações. Então, a qualidade de vida dele vai cair. É lógico que vai afetar o seu estado mental, a sua saúde psicológica, porque ele vai ser bem endividado, provavelmente vai ter vergonha de contar isso. VALÉRIA MEIRELES Psicóloga do Serasa

Buscar ajuda é um dos caminhos que podem auxiliar esse público a não tomar decisões equivocadas, nem cair em golpes online. Valéria Meireles reconhece, no netanto, que nem sempre há uma rede de apoio para o idoso: