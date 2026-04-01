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"Às vezes, passo fome": busca por empréstimo consignado dispara e consome renda de aposentados e pensionistas no RS 

Pedidos de bloqueio e desbloqueio de contas do INSS, caminho para quem quer ter acesso ao crédito, saltou 171%. Modalidade tem juro mais baixo, mas falta de informação e acúmulo de contratos levam a superendividamento

Guilherme Milman

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