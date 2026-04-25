Árvore cai e derruba poste de luz no Moinhos de Vento em Porto Alegre

O caso ocorreu na Rua Dinarte Ribeiro, na altura do número 107, próximo à rua Doutor Maurício Cardoso. Marcos Pacheco / RBS TV

A instabilidade no tempo provocou a queda de uma árvore que derrubou um poste de luz na madrugada deste sábado (25) em Porto Alegre.

O caso ocorreu por volta das 3h30min na Rua Dinarte Ribeiro, na altura do número 107, próximo à rua Doutor Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento.

Com a queda, o tronco está no meio da rua e bloqueia totalmente o trânsito no local. Equipes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atuam na orientação de motoristas.

O tronco está no meio da rua e bloqueia totalmente o trânsito no local. Marcos Pacheco / RBS TV

Há falta de energia na região. Técnicos da CEEE trabalham na ocorrência e precisaram desligar a rede elétrica para realizar o reparo no poste danificado.

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Técnicos da CEEE trabalham na ocorrência. Marcos Pacheco / RBS TV