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Árvore cai e derruba poste de luz no Moinhos de Vento em Porto Alegre

Queda ocorreu durante a madrugada e gera bloqueio no trânsito na rua Dinarte Ribeiro

Eduardo Paganella

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Paula Neiman

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