Após roubo de carga de chocolate, Nestlé lança plataforma para rastrear unidades do produto

12 toneladas do chocolate KitKat foram roubadas na Europa. tanya78 / stock.adobe.com

Após confirmar o roubo de uma carga de 12 toneladas do chocolate KitKat na Europa no último sábado (28), a Nestlé lançou uma plataforma para rastrear as unidades desviadas do produto.

Na ferramenta, chamada "Rastreador de KitKat roubado", o usuário deve preencher o código do lote de seu chocolate para verificar se o produto vem da carga roubada.

Não é "marketing, nem piada de 1° de abril"

Em seu perfil do X, a marca pediu que os usuários a auxiliassem a encontrar as unidades furtadas.

"Obrigado pelo seu interesse nos KitKats desaparecidos. Apenas para esclarecer, isso não é uma ação de marketing nem uma piada de 1º de abril", escreveu.

"Alguém realmente roubou 12 toneladas de KitKat. E nós realmente queremos saber para onde eles foram. Por isso, criamos o Rastreador de KitKat Roubado, que permite verificar se o seu KitKat faz parte do lote desaparecido."

A Nestlé informou, em nota recebida pelo g1, que é possível rastrear os chocolates roubados ao escanear os códigos de lote de cada barra.

"Se uma correspondência for localizada, o sistema apresentará instruções claras sobre como alertar a KitKat, que então compartilhará as provas de maneira adequada", escreveu.

Detalhes do roubo

Segundo nota divulgada no último domingo (29), a carga de KitKat foi roubada no trajeto entre a fábrica no centro da Itália e o destino final, na Polônia. Era esperado que os produtos fossem distribuídos ao longo do caminho.

O caminhão levava 12 toneladas do produto ou, mais precisamente, 413.793 unidades de KitKat.

Apesar da baixa, a Nestlé afirmou que o seu abastecimento não será afetado e informou que está trabalhando em conjunto com as "autoridades locais e parceiros da cadeia de suprimentos" para auxiliar na investigação.

"A boa notícia: não há preocupações para a segurança do consumidor e o abastecimento não foi afetado", afirmou.

Após o roubo, um porta-voz da marca citou o slogan do KitKat quando comentou o ocorrido: "sempre incentivamos as pessoas a fazerem uma pausa com o KitKat. Mas parece que os ladrões levaram a mensagem muito a sério e roubaram mais de 12 toneladas do nosso chocolate", afirmou.