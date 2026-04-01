Após roubo de carga de chocolate, Nestlé lança plataforma para rastrear unidades do produto

Após confirmar o roubo de uma carga de 12 toneladas do chocolate KitKat na Europa no último sábado (28), a Nestlé lançou uma plataforma para rastrear as unidades desviadas do produto.
Na ferramenta, chamada "Rastreador de KitKat roubado", o usuário deve preencher o código do lote de seu chocolate para verificar se o produto vem da carga roubada.
Não é "marketing, nem piada de 1° de abril"
Em seu perfil do X, a marca pediu que os usuários a auxiliassem a encontrar as unidades furtadas.
"Obrigado pelo seu interesse nos KitKats desaparecidos. Apenas para esclarecer, isso não é uma ação de marketing nem uma piada de 1º de abril", escreveu.
"Alguém realmente roubou 12 toneladas de KitKat. E nós realmente queremos saber para onde eles foram. Por isso, criamos o Rastreador de KitKat Roubado, que permite verificar se o seu KitKat faz parte do lote desaparecido."
A Nestlé informou, em nota recebida pelo g1, que é possível rastrear os chocolates roubados ao escanear os códigos de lote de cada barra.
"Se uma correspondência for localizada, o sistema apresentará instruções claras sobre como alertar a KitKat, que então compartilhará as provas de maneira adequada", escreveu.
Detalhes do roubo
Segundo nota divulgada no último domingo (29), a carga de KitKat foi roubada no trajeto entre a fábrica no centro da Itália e o destino final, na Polônia. Era esperado que os produtos fossem distribuídos ao longo do caminho.
O caminhão levava 12 toneladas do produto ou, mais precisamente, 413.793 unidades de KitKat.
Apesar da baixa, a Nestlé afirmou que o seu abastecimento não será afetado e informou que está trabalhando em conjunto com as "autoridades locais e parceiros da cadeia de suprimentos" para auxiliar na investigação.
"A boa notícia: não há preocupações para a segurança do consumidor e o abastecimento não foi afetado", afirmou.
Após o roubo, um porta-voz da marca citou o slogan do KitKat quando comentou o ocorrido: "sempre incentivamos as pessoas a fazerem uma pausa com o KitKat. Mas parece que os ladrões levaram a mensagem muito a sério e roubaram mais de 12 toneladas do nosso chocolate", afirmou.
Conforme a marca, tanto o veículo que transportava os chocolates quanto as unidades "continuam desaparecidos". Além disso, afirmou que as barras de chocolate roubadas "podem entrar em canais de venda não oficiais nos mercados europeus", então é preciso que o consumidor fique atento.