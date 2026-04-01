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Após quase duas décadas de espera, estrutura principal da Barragem Jaguari é inaugurada em São Gabriel

Projeto foi anunciado no final dos anos 2000. Apesar da entrega, operação da estrutura deverá iniciar em 2027

Mathias Boni

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