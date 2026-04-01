Após quase duas décadas de espera, estrutura principal da Barragem Jaguari é inaugurada em São Gabriel

Estrutura principal da barragem será entregue pelo governo estadual nesta quarta-feira (1º). Sultepa / Divulgação

Uma obra estrutural de grande porte e há muito tempo aguardada no Rio Grande do Sul está finalmente em suas etapas decisivas de conclusão. Trata-se da Barragem Jaguari, localizada em São Gabriel, que teve sua construção iniciada em 2009 e que, nesta quarta-feira (1º), teve sua estrutura principal entregue pelo governo estadual.

Além de reforçar a segurança hídrica da região, auxiliando na irrigação, a obra deve levar benefícios econômicos para a população local, principalmente para o agronegócio. O início da operação da estrutura está previsto para o final de 2027.

O evento de inauguração aconteceu durante a manhã, com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, além de outras autoridades. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, participou do evento.

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Conforme destaca o Piratini, a conclusão da estrutura principal da Barragem Jaguari "é a maior entrega de obra de engenharia do governo Eduardo Leite". A conclusão da barragem foi uma das promessas de campanha do governador gaúcho na última eleição, em 2022.

— Com as estiagens recentes, ficou muito claro que aqui no Rio Grande do Sul temos um problema sério de reservação da água. Esse problema nos levou a perceber a importância em relação às barragens, porque assim vamos ter condição de fazer a reservação da água e ainda uma distribuição mais controlada, deixando a gestão desse recurso muito mais eficiente — ressalta a secretária Izabel Matte.

A barragem tem 25 metros de altura e se estende por pouco mais de um quilômetro. A base da estrutura chega a 100 metros de comprimento, afunilando até os oito metros do topo. O nível normal do reservatório será de 20 metros — conforme o projeto, o represamento formará um lago artificial que poderá passar dos 138 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a cerca de 55,3 mil piscinas olímpicas. O espaço ocupará 1.798 hectares, área equivalente a mais de 2,5 mil campos de futebol.

O investimento na obra da estrutura principal da barragem foi de R$ 365,7 milhões. Deste valor, o Estado foi responsável por R$ 249 milhões, sendo R$ 122 milhões do tesouro estadual e R$ 127 milhões do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos (FRH). Outros R$ 116,7 milhões foram enviados pela União.

Início da operação está previsto para 2027. Sultepa / Divulgação

Benefícios previstos

Localizada no distrito de Suspiro, em São Gabriel, a barragem atenderá também os municípios de Lavras do Sul e Rosário do Sul, somando pouco mais de 100 mil habitantes. Além disso, os municípios de Cacequi e Santana do Livramento também poderão ser beneficiados posteriormente pelos canais do sistema que a Barragem Jaguari formará junto com a Barragem Taquarembó, em Dom Pedrito, que já teve 61% da obra realizada e tem o término previsto para 2027.

São Gabriel e os municípios da região vêm sendo drasticamente atingidos pela estiagem nos últimos anos. Por essa razão, a Barragem Jaguari cumprirá papel considerado fundamental para o desenvolvimento do agronegócio local, pois aumentará a disponibilidade e regularidade da água para os produtores.

— A barragem tem um significado muito especial para nós, ainda mais que, nos últimos anos, convivemos com estiagens extremamente severas, e nossa região é vocacionada ao setor primário — aponta Lucas Gonçalves Menezes, prefeito de São Gabriel.

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A estrutura servirá como reservatório em tempos de estiagem e também como regulador da altura dos rios nos períodos de chuva e cheias, tornando a região mais resiliente aos eventos climáticos extremos que têm afetado o Estado.

— A conclusão da Barragem Jaguari é mais uma obra de armazenamento de água que dá segurança técnica e hídrica para o desenvolvimento da atividade agrícola, pecuária e silvícula. Neste caso, para a Campanha e em direção à Fronteira Oeste, a barragem nos dá uma garantia de um volume de água a ser disponibilizado ao setor produtivo, evitando assim os grandes efeitos nefastos das estiagens — afirma Domingos Velho Lopes, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

As principais culturas da região são o arroz e a soja, além da pecuária. Conforme projeção do governo estadual, a operação da barragem pode impactar até 65 mil hectares cultivados. Quando estiver em funcionamento, a barragem permitirá que as águas do arroio irriguem áreas onde atualmente não chegam. Segundo projeção do Piratini, a irrigação aumenta a produção de arroz em 3,5 vezes, e a de soja em duas vezes. Com o início da operação da barragem, a safra 2027-2028 já deverá ser beneficiada.

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) também participaram do planejamento e execução da obra da barragem. Segundo o governo estadual, o processo de construção foi acompanhado por um "rigoroso controle" para assegurar o cumprimento das normas e a proteção da fauna e da flora.

— A Barragem Jaguari é um empreendimento com uma infraestrutura muito aguardada, e que acreditamos ser parte das soluções que teremos de implementar para fortalecer a segurança hídrica, apoiar a produção e preparar o Estado para enfrentar eventos climáticos extremos — reforça a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Histórico da obra

Obras começaram em 2009. Charles Guerra / Agencia RBS

A obra da Barragem Jaguari foi inicialmente anunciada em 2008, ainda durante o governo de Yeda Crusius. A construção da estrutura começou no ano seguinte, 2009.

Desde então, os trabalhos no local passaram por paradas e recomeços. Em 2012 as atividades foram interrompidas, sendo retomadas somente em 2018. Conforme o governo estadual, a paralisação se deveu principalmente a questões relacionadas às licenças ambientais e à insuficiência do primeiro contrato de 2008, que exigiu uma licitação para um novo contrato de obra e um de supervisão.

Nos primeiros 10 anos, entre 2009 e 2019, 44% da obra foram executados. Em 2020, R$ 25,8 milhões foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para o prosseguimento da construção da barragem, reforçando a retomada dos trabalhos.

Nos anos seguintes, a obra passou a evoluir mais rápido. Entre 2019 e 2022, o percentual de conclusão chegou a 65% e, neste último mandato do governador Leite, foram concluídos os 35% restantes.

Etapas até a plena operação

Testes de enchimento da barragem começam logo após entrega. Sultepa / Divulgação

O governo estadual estruturou em quatro etapas as atividades para conclusão da obra da barragem até o início de sua operação completa. A primeira fase previa justamente o término da estrutura principal, o que está sendo entregue nesta quarta. Essa etapa incluiu o desenvolvimento do maciço de terra, drenagem, vertedor, instalações elétricas, canal de descarga e bacia de dissipação, realocação da estrada municipal do Batovi (que passava pela área de alague), supressão de vegetação, execução dos programas ambientais e desapropriações.

Ainda dentro da primeira etapa, estão previstos os primeiros testes de enchimento, em cerca de cinco metros de profundidade. Os testes servirão para avaliar o comportamento estrutural da barragem e vão ocorrer de forma gradual e controlada. Essa fase terá início já a partir da entrega da estrutura principal da barragem e poderá durar até 18 meses — só a partir de sua conclusão é que a barragem começará a operar definitivamente.

A segunda etapa do plano de conclusão da barragem se refere à finalização da parte hidráulico-mecânica da estrutura e qualificação e modernização da tomada d'água. A partir desta realização, será dada sequência ao plano de enchimento da barragem.

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A terceira etapa do plano do Piratini envolve a obtenção da Licença de Operação (LO) e de demais etapas de regularização e autorização de funcionamento do empreendimento. Após a emissão dessas autorizações, a barragem estará formalmente apta a fornecer água para irrigação.

Por fim, a quarta etapa será a implantação dos canais de irrigação — segundo destaca o Piratini, esta é a materialização do objetivo final do empreendimento, conectando o reservatório de forma definitiva ao sistema produtivo da região. Já estão em andamento os levantamentos para o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (Eia/Rima), exigidos durante o processo de licenciamento ambiental, e a contratação do anteprojeto dos canais. No momento, ainda não há previsão para conclusão dos canais, que não são imprescindíveis para o início do funcionamento da barragem.

Da segunda etapa, já está em execução o sistema de controle e destinação da água. Ela é desenvolvida concomitantemente às fases seguintes.