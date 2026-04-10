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Após caso de médico detido dentro de UPA, Novo Hamburgo terá segurança privada em unidades de saúde

Com isso, a Guarda Municipal hamburguense deixará de realizar o serviço nas Unidades de Pronto Atendimento e no Hospital Municipal

Lisielle Zanchettin

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