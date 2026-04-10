Após caso de médico detido dentro de UPA, Novo Hamburgo terá segurança privada em unidades de saúde

Abordagem controversa da Guarda Municipal dentro de UPA resultou na prisão de um médico durante atendimento. Vídeos GZH / Reprodução

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo e as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade terão segurança privada. A medida ocorre após o caso em que um médico foi imobilizado e detido por agentes da Guarda Municipal enquanto trabalhava.

O contrato entre a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) e a empresa Solution Serviços, que será responsável pelos serviços, foi assinado nesta sexta-feira (10). A previsão é de a equipe inicie já nesta segunda-feira (13).

O contrato tem caráter emergencial, com vigência de 12 meses. Ao todo, 24 profissionais atuarão de forma ininterrupta, com cobertura 24 horas por dia, nos sete dias da semana. A equipe será responsável pela segurança das unidades Centro e Canudos, além do hospital.

Os seguranças irão assumir o serviço que hoje é realizado pela Guarda Municipal de Novo Hamburgo. A mudança ocorre após o episódio de um médico que foi imobilizado e detido enquanto atuava na UPA Centro. O caso aconteceu no dia 26 de março.

Tumulto segue sob investigação na Polícia Civil

Imagens de redes sociais mostram três guardas municipais na ação. O médico é concursado e ligado à Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo desde 2019. Ele segue afastado das funções.

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, investiga o caso a partir de dois boletins de ocorrência: o de desacato, registrado pela Guarda Municipal, e um de lesão corporal, registrado pelo médico.

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) acionou o Ministério Público (MPRS) para pedir uma investigação. O caso está com a promotoria do município. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) também acompanha o episódio e afirmou que o profissional fraturou uma costela.

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Conforme a Fundação, a medida tem como principal objetivo reforçar a segurança de pacientes, trabalhadores e visitantes, além de garantir a proteção do patrimônio público. Entre as funções dos agentes estão o controle de acesso de pessoas e veículos e a vigilância preventiva para identificação de situações de risco.