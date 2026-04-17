Aos 63 anos, morre Brunilde Pitthan Mader, professora e bancária natural de Passo Fundo

Brunilde Pitthan Mader construiu trajetória na educação e no Banco do Brasil e, após a aposentadoria, dedicou-se à gastronomia. Julia Pitthan / Acervo Pessoal

A professora e bancária Brunilde Pitthan Mader morreu nesta quinta-feira (16), aos 63 anos. Ela estava internada no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, onde tratava um câncer de mama.

Natural de Passo Fundo, Bruna, como era conhecida, construiu trajetória na educação e no setor financeiro, com atuação em diferentes cidades do país.

A cerimônia de despedida será realizada neste sábado (18), às 14h, no Crematório Metropolitano, na Capital.

Bruna nasceu em 10 de janeiro de 1963 e cresceu em Passo Fundo, no norte do Estado, onde iniciou sua formação escolar no Instituto Educacional, instituição à qual manteve vínculo ao longo da vida. Filha de Ruy e Lourdes Silva Pitthan, foi a única mulher entre os irmãos e teve infância marcada pela convivência familiar e pela participação em atividades religiosas.

Graduou-se em Matemática pela Universidade de Passo Fundo (UPF), iniciando a carreira como professora. Posteriormente, ingressou no Banco do Brasil, após aprovação em concurso em 1992, dando início a uma trajetória consolidada na instituição.

Carreira no Banco do Brasil

Ao longo dos anos, atuou em diferentes cidades, entre elas, Barros Cassal, Porto Alegre, Londrina e São Paulo. Na capital paulista, exerceu a função de gerente na área de Corporate Banking, atendendo grandes empresas e consolidando reconhecimento profissional no setor.

Paixão pela gastronomia

Após a aposentadoria, passou a dedicar-se à gastronomia, com foco na confeitaria. Aperfeiçoou-se no Le Cordon Bleu, em São Paulo, onde desenvolveu técnicas de pâtisserie, transformando o interesse em uma atividade central de sua rotina.

Família e trajetória pessoal

Bruna casou-se em 1984 com o agrônomo Joelson Mader, com quem teve dois filhos, Guilherme e Luísa. Segundo a família, manteve ao longo da vida uma relação próxima com os filhos e familiares, sendo lembrada pela capacidade de acolher e pela convivência afetiva.

Nos últimos anos, dividia seu tempo entre São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. Em Jurerê, encontrava momentos de lazer em caminhadas à beira-mar.