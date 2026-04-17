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Aos 63 anos, morre Brunilde Pitthan Mader, professora e bancária natural de Passo Fundo

Com carreira no Banco do Brasil, atuou em diferentes cidades e também se dedicou à gastronomia após a aposentadoria

Juliano Lannes*

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